Snackbars stappen over op gezonder vet

De bond bezocht eind vorig jaar 75 snackbars die niet waren aangesloten bij de campagne Verantwoord Frituren. Van hen bleken er slechts 23 te frituren in vloeibaar vet. In het eerste half jaar na de test zijn zeker 18 snackbars alsnog overgestapt op vloeibaar vet, zo blijkt uit een belronde.

Verbod

Vast frituurvet bevat schadelijk transvet en grote hoeveelheden ongezond verzadigd vet. Het is daarmee een stuk slechter voor hart en bloedvaten dan vloeibaar vet. Dat is voor de Consumentenbond reden om te pleiten voor een verbod op de verkoop en het gebruik van ongezond vast frituurvet. Zo’n verbod, dat in Denemarken al langer van kracht is, zorgt voor een forse gezondheidswinst en in vloeibaar vet gebakken patat is net zo lekker. De bond beschouwt frituurvet met meer dan 5% transvet als een product dat schadelijk is voor de volksgezondheid. En omdat er inmiddels een prima alternatief is in de vorm van vloeibaar vet, zou een verbod op vast frituurvet een logische vervolgstap zijn. Hetzelfde gebeurt in Europa met de gloeilamp. Spaarlampen en LED-lampen zijn beter voor het milieu, dus moet de gloeilamp verdwijnen. In de Tweede Kamer zijn de meeste partijen overigens voorstander van een verbod op vast frituurvet.