Laat patiënt niet de dupe worden van gedoe cholesterolpillen

Sinds begin 2009 gelden er andere vergoedingsvoorwaarden voor cholesterolverlagers: dure varianten worden alleen nog in bijzondere gevallen worden vergoed. Artsen moeten dan eenmalig een verklaring afgeven aan de verzekeraar waarin staat dat een bepaalde cliënt echt een duur middel nodig heeft. Probleem is dat de landelijke huisartsenvereniging (LHV) zijn leden adviseert om niet mee te werken aan de nieuwe regeling. Ze vinden het invullen van de verklaring te veel rompslomp. Die houding is nadelig voor consumenten, omdat daarmee in bepaalde gevallen ook de vergoeding op de tocht staat.

Geen begrip

De Consumentenbond heeft geen begrip voor de houding van de LHV. De nieuwe regels zijn al veel langer bekend, en er was voldoende tijd om erop te anticiperen. Bovendien is het juist goed als artsen hun patiënten die cholesterolverlagers slikken met enige regelmaat zien. Het (zo nodig) invullen van de verklaring is dan een fluitje van een cent.