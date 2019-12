Consumenten ontzien bij downloadverbod is utopie

Nieuws|Het kabinetsvoornemen om bij de handhaving van het downloadverbod individuele internetgebruikers buiten schot te houden, is een utopie. Consumenten kunnen niet worden ontzien, omdat downloaden een civielrechtelijke overtreding is die door private partijen gehandhaafd wordt. Het kabinet heeft geen zeggenschap over hoe deze partijen zoals Brein het downloadverbod handhaven. Door downloaden te verbieden, krijgen private partijen een vrijbrief om consumenten die downloaden aan te pakken met bijvoorbeeld een schadeclaim. De Consumentenbond voert deze week actie tegen het voorgenomen downloadverbod en roept consumenten op om ‘nee tegen het downloadverbod’ te zeggen.

Op 16 december 2009 behandelt de Tweede Kamer het rapport en de voorstellen van de werkgroep auteursrechten en het standpunt van het Kabinet. De Consumentenbond vindt dat downloaden voor eigen gebruik ook in de toekomst mogelijk moet blijven. Om er voor te zorgen dat artiesten de eerlijke beloning krijgen waar ze recht op hebben, moet er een nieuw auteursrechtenstelsel ontwikkeld worden. Consumenten kunnen dan tegen betaling veel meer en kwalitatief betere films en muziek downloaden. Uit een onderzoek van de bond blijkt dat 26% van de 1000 ondervraagden bereid is extra te betalen voor een downloadvergoeding aan artiesten. Een andere mogelijkheid die door 73% wordt onderschreven is dat artiesten voortaan verplicht een vergoeding krijgen via downloadsites.

Iedereen die de actie van de Consumentenbond steunt kan de Hyves-protestgadget 'stop de downloadpolitie'op zijn profiel plaatsen. Onder vrienden van de Consumentenbondhyves die de protestgadget plaatsen wordt een iTunes Card verloot ter waarde van €100. De actie loopt tot en met 16 december 2009. Op 10 december 2009 wordt op Twitter gedebatteerd over het downloadverbod.

De Consumentenbond pleit al langere tijd voor het beschermen van de fundamentele vrijheden van consumenten op het net. Het criminaliseren van consumenten die downloaden is voor de bond onacceptabel. Gratis downloaden van muziek voor eigen gebruik moet ook in de toekomst toegestaan blijven. Het downloadverbod handhaven door het monitoren van al het internetverkeer, zoals de werkgroep auteursrechten voorstelt, is een grote inbreuk op privacy. Elke Nederlander wordt dan in feite continue digitaal preventief gefouilleerd. Een aantal Europese landen treft al voorbereidingen om het downloadverbod met draconische maatregelen te handhaven. Zo willen Groot-Brittannië en Frankrijk consumenten van internet afsluiten als zij het downloadverbod overtreden.