Service apotheek goed, medicijnbegeleiding kan beter

Nieuws|Uit onderzoek van het NIVEL blijkt dat de Nederlandse consument tevreden is over de dienstverlening en service van de apotheek. Maar met belangrijke taken als medicijnbegeleiding en advies scoren de apothekers een stuk minder goed.

De conclusies van het NIVEL komen overeen met eerdere onderzoeken van de Consumentenbond. In februari 2009 deed de bond bijvoorbeeld onderzoek naar de rol van huisartsen en apothekers bij het voorschrijven van verslavende slaapmiddelen. Daaruit bleek dat 97% van de consumenten door zijn of haar apotheker nooit is gewezen op alternatieven of op de nadelige gevolgen van langdurig gebruik van slaapmiddelen.

Informatie, advies en voorlichting

Veel geneesmiddelen zijn alleen in de apotheek verkrijgbaar. Informatie, advies, voorlichting en medicatiebewaking zijn daarom specifieke taken van de apotheker. De Consumentenbond vindt het tijd dat apothekers die rol gaan waarmaken. Schijnzekerheid moet echte zekerheid worden, daar hebben consumenten recht op.

Lees ook: Huisarts laks bij verslavende slaapmiddelen