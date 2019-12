Tarieven telefonie moeten duidelijker

De staatssecretaris heeft de aanbieders gevraagd op korte termijn met een voorstel te komen over hoe zij de informatie over tarieven gaan verbeteren. Wanneer dit de aanbieders niet lukt zal toezichthouder OPTA aanbieders dwingen om duidelijker te zijn. Informatie over de tarieven is vaak moeilijk te vinden en onduidelijk. Volgens de Consumentenbond belemmert dit de concurrentie in de markt.

Belprofiel

Heemskerk wil in elk geval dat aanbieders de informatie over tarieven standaardiseren zodat deze beter onderling te vergelijken zijn. Ook wil hij dat klanten toegang krijgen tot hun belprofiel zodat zij inzicht hebben in hun eigen belgedrag en welk abonnement daarbij het meest voordelig is.