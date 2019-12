Nieuws|De Consumentenbond organiseert op donderdag 10 december 2009 een twitterdebat over downloaden. Inzet is dat het downloadverbod van tafel gaat, want het criminaliseren van consumenten die downloaden is voor de bond onacceptabel. Vanaf 11:00 uur kan iedereen het debat volgen op www.twitter.com/downloaddebat . Reageren op stellingen kan door tweets te sturen met het topic #downloaddebat. De Consumentenbond zal deze berichten retweeten op www.twitter.com/downloaddebat.

Uit onderzoek van de bond blijkt dat 45% van 1000 ondervraagden regelmatig muziek download van internet, 67% vrijwel alleen gratis bestanden. 26% van de ondervraagden geeft echter aan extra te willen betalen voor een downloadvergoeding aan artiesten en acteurs. 73% ziet een oplossing voor zich waarbij artiesten voortaan verplicht een vergoeding krijgen via downloadsites, waarbij het downloaden voor consumenten vrijwel gratis blijft en inkomsten worden gegenereerd via advertenties. De bond blijft op het standpunt dat gratis downloaden voor eigen gebruik in de toekomst mogelijk moet blijven en wil het debat openen over de gevolgen voor consumenten van een downloadverbod. 16 december 2009 behandelt de Tweede Kamer het rapport en de voorstellen van de werkgroep auteursrechten. De bond roept iedereen op om deel te nemen aan het debat met een reactie in maximaal 140 tekens!

Eigen gebruik

De Consumentenbond pleit al langere tijd voor het beschermen van de fundamentele vrijheden van consumenten op het net. Het criminaliseren van consumenten die downloaden is voor de bond onacceptabel. Gratis downloaden van muziek voor eigen gebruik moet ook in de toekomst toegestaan blijven. Het downloadverbod handhaven door het monitoren van al het internetverkeer, zoals de werkgroep auteursrechten voorstelt, is een grote inbreuk op privacy. Elke Nederlander wordt dan in feite continue digitaal preventief gefouilleerd. Een aantal Europese landen treft al voorbereidingen om het downloadverbod met draconische maatregelen te handhaven. Zo willen Groot-Brittanniƫ en Frankrijk consumenten van internet afsluiten als zij het downloadverbod overtreden.