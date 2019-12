Uitspraak Pirate Bay zonder inhoudelijke toets

Nieuws|Bij het besluit dat downloadwebsite The Pirate Bay voor Nederlanders ontoegankelijk gemaakt moet worden, heeft de rechter niet gekeken naar de inhoudelijke kant van de zaak. Bij afwezigheid van The Pirate Bay op de zitting heeft de rechter de eis van Stichting Brein toegewezen. De Consumentenbond is teleurgesteld dat de rechtbank tot deze forse en ingrijpende maatregel is gekomen zonder de eis inhoudelijk te toetsen.