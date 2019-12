Verduidelijking onderzoek mobiel internet

Nieuws|Begin mei 2009 presenteerde de Consumentenbond in de Digitaalgids de resultaten van een onderzoek naar de echte snelheid van mobiel internet. Een korte samenvatting van die test verscheen ook op de website van de bond. De belangrijkste conclusie is dat providers de beloofde maximale snelheid vaak niet waarmaken.

In de dagen na de berichtgeving over dit onderwerp is er enige onduidelijkheid ontstaan over de manier van testen. De Consumentenbond heeft de snelheid van mobiel internet in kaart gebracht door een week lang in de trein en met de auto dwars door Nederland te reizen. Daarbij was er voortdurend verbinding met de diverse netwerken. Hieruit is per provider een gemiddelde snelheid vastgesteld, en dat cijfer is vervolgens afgezet tegen de maximale snelheden waarmee de bedrijven adverteren. De Consumentenbond onderschrijft dat het meten vanuit een rijdende trein of auto niet tot de snelst mogelijke scores leidt, maar een dergelijke werkwijze sluit wel goed aan op situaties waarin de gemiddelde consument gebruik maakt van mobiel internet. En ondanks dat providers niet waarmaken wat ze beloven, kan de gemiddelde consument met de gemeten snelheden prima uit de voeten.

Verder zijn de snelheden uitgedrukt in percentages van de maximaal haalbare snelheid. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de maximaal haalbare snelheid van providers aanzienlijk verschilt. Een klein percentage van een hoge maximale snelheid kan daardoor resulteren in een hogere snelheid dan een groter percentage van lagere maximale snelheid. Zo geven Debitel en Vodafone maximaal 3600 kbps op, T-Mobile maximaal 2048 kbps en Telfort 768 kbps.

Voip

Uit het artikel in de Digitaalgids kwam ook naar voren dat sommige providers nog niet happig zijn op gratis bellen via mobiel internet, bijvoorbeeld door middel van het programma Skype. Deze techniek staat ook bekend als ‘voip’. De Consumentenbond meldde daarbij dat onder andere Vodafone de voip-techniek dwarsboomt. Inmiddels is gebleken dat Vodafone voip niet toestaat in combinatie net het abonnement ‘Vodafone Internet Box’. Bij andere abonnementsvormen van Vodafone is voipen wel toegestaan.