Actie Consumentenautoriteit tegen reisbureaus zonder garantieregeling

De Consumentenbond is blij met de actie van de toezichthouder en de uitspraak van de rechter, maar tegelijkertijd pleit de bond er wel voor dat de Consumentenautoriteit betere mogelijkheden krijgt om voortaan zelf - dus zonder tussenkomst van de rechter - in te grijpen en boetes op te leggen. Op die manier is er minder tijdverlies, waardoor ook de kans op gedupeerden kleiner is. De bond wil dat dit geregeld wordt in de nog aan te passen Wet Handhaving Consumentenbescherming.

Akwaaba Tours is niet aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), en heeft ook geen eigen garantieregeling. Bij het aanbieden van pakketreizen (zoals hotel met vlucht) is dat wel verplicht. Zonder garantieregeling is er voor klanten bij een faillissement geen enkel vangnet.

Meer rechtszaken

De overtreding van de garantieregeling door Akwaaba Tours staat niet op zich. De Consumentenautoriteit heeft ook rechtszaken lopen tegen andere reisaanbieders en mogelijk worden er binnenkort nog nieuwe zaken aangespannen. De Consumentenbond en de Consumentenautoriteit adviseren om bij het boeken van een vakantie zelf goed te checken of de reisorganisatie een garantieregeling heeft. Reisbureaus die zijn aangesloten bij het Garantiefonds Reisgelden zijn te herkennen aan het SGR-logo en leden van de branchevereniging ANVR hebben standaard een verplichte garantieregeling. Op www.sgr.nl kunnen consumenten checken welke reisorganisaties wel en welke niet zijn aangesloten bij het Garantiefonds Reisgelden. Overigens heeft Akwaaba Tours na de uitspraak van de rechter zijn leven nog niet gebeterd.

