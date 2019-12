Hypotheekplannen AFM buitenproportioneel

Nieuws|In een poging om problemen van een kleine risicogroep te voorkomen, wil de AFM bij tophypotheken de top in de eerste zeven jaar af laten lossen. Dit voorstel is overgenomen door het Ministerie van Financiën. De Consumentenbond vindt dit voorstel buitenproportioneel omdat het negatieve effecten heeft voor grote groepen huizenkopers. De bond roept de Tweede Kamer op de nieuwe plannen van het Ministerie van Financiën kritisch te beoordelen.

Verreweg de meeste kopers financieren naast de koopsom ook de kosten koper. Voor deze grote groep stijgen de hypotheeklasten in de eerste zeven jaar sterk door de nieuwe AFM plannen. Een koper met anderhalf keer modaal inkomen die een huis koopt van €250.000 en de kosten koper van 10% mee financiert, gaat met de nieuwe plannen de eerste zeven jaar gemiddeld € 113 netto per maand meer betalen. Dat is een stijging van de netto lasten van ruim 12% 1!

De AFM redenering slaagt er volgens de Consumentenbond onvoldoende in aan te tonen dat er sprake is van een probleem bij adequate handhaving van de huidige normen. Bovendien is niet duidelijk dat deze plannen de juiste en proportionele effecten zullen hebben. De hypotheekvoorstellen leiden weliswaar tot een lagere restschuld bij calamiteiten, maar het aantal consumenten dat door de maatregelen in de financiële problemen raakt, wordt mogelijk juist groter.

Afschaffing van de overdrachtsbelasting, de grootste boosdoener bij de kosten koper, zou een groot deel van het probleem wegnemen. De Consumentenbond pleit hier al langer voor en ook Vereniging Eigen Huis heeft hier recent toe opgeroepen.

Schuldenproblematiek

De nieuwe plannen richten zich op de schuldenproblematiek. Uit onderzoek van de bond in 2009 onder 9755 consumenten blijkt echter dat er nauwelijks verband is tussen schuldenproblematiek en hypotheekverstrekkingen die volgens de nieuwe normen van de AFM te hoog zouden zijn. De Consumentenbond heeft deze en andere informatie (pdf) in september 2009 al aangereikt aan de AFM.

1 De berekening is gebaseerd op 50 % aflossingsvrij en 50% banksparen en een hypotheekrente van 5,8%. Koper kiest voor € 132.000 aflossingsvrije lening en € 132.000 bankspaarvariant plus een 7-jarige annuïtaire lening van € 11.000.