Tringg betaalt terug na overtreding

Eind april 2010 meldde Tringg aan zijn abonnees dat per 1 mei het maandelijkse bedrag met €5 omhoog zou gaan en dat de gesprekken voortaan op een minuut zouden worden afgerond. Nadat de Consumentenbond de kwestie aan de Opta had gemeld heeft Tringg alsnog besloten om de wijziging pas later in te laten gaan. Het te vroeg berekende maandbedrag van €5 compenseren zij in de vorm van extra beltegoed in de maand juli voor alle Tringg-klanten. Opta heeft overigens geconstateerd dat er inderdaad sprake was van een overtreding van Tringg.

Verandering voorwaarden

Telecomaanbieders moeten veranderingen in de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een prijsverhoging, minimaal vier weken van te voren aankondigen. Dat is wettelijk bepaald. Klanten die het niet eens zijn met deze prijsverhoging moeten gewezen worden op de mogelijkheid het abonnement kosteloos te beëindigen.