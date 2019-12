Actie tegen hypotheekrente

Uit onderzoeken van de Consumentenbond in 2009 naar (variabele) hypotheekrente blijkt dat onduidelijk en onverklaarbaar is waarom banken de variabele hypotheekrente nauwelijks verlagen terwijl de geldmarktrente daalt. Die trend was in 2009 ook zichtbaar bij hypotheekrentes die 5 of 10 jaar vaststaan. Banken zijn niet in staat aan consumenten uit te leggen hoe het kan dat lenen veel goedkoper is geworden voor de banken, maar zij dit voordeel niet doorgeven aan de klant.

Onderzoek

De Consumentenbond heeft in 2009 een jaarlang de gemiddelde marge gepeild die de banken bovenop het Euribor tarief in rekening brengen bij de variabele hypotheekrente. Die marge liep van 1,39%-punt in augustus 2008 tot wel 3,47%-punt in augustus 2009! Ook bij hypotheekrente die 10 jaar vast staat, rekenen banken gemiddeld steeds hogere marges: van medio 2008 1,4% boven de marktrente tot circa 2,3% in augustus 2009. Bij een hypotheek van €300.000 scheelt dat per maand bijna €250 aan rente. Gelukkig gaat de minister na diverse oproepen van de bond nu over tot wettelijke maatregelen om de banken tot actie te dwingen.