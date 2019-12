Beoordelen milieugedrag auto’s

Nieuws|Via de website van de Consumentenbond is voortaan te vergelijken hoe milieuvriendelijk en zuinig auto's zijn. De Ecotest beoordeelt zowel de CO2 uitstoot (en daarmee het brandstofverbruik) als de hoeveelheid schadelijke stoffen auto's nog meer uitstoten. Het milieugedrag van de auto's is zo beter te beoordelen voor consumenten.

Op een gedeelde eerste plaats in de Ecotest prijken de hybride Toyota Prius 1.8, de diesel BMW320d efficiënt dynamics en de aardgas VW Passat 1.4 Ecofuel, allen met 92 van de maximaal 100-punten, goed voor 5 sterren. De meest milieu-onvriendelijke auto is de Volkswagen Fox 1.4 TDI. Hij krijgt maar 2 sterren door een score van 40 punten.

Ecotest

In het Ecotest-oordeel weegt CO2-uitstoot even zwaar als de uitstoot van overige schadelijke gassen (beide maximaal 50 punten). De (CO2-) uitstoot wordt bepaald met een speciaal ontwikkelde rijcyclus op een rollenbank, die realistischer is dan de cyclus die voor de Europese typegoedkeuring wordt gebruikt. Sommige auto's blijken veel meer af te wijken van de typekeuring waarden dan andere. Ook wordt er rekening gehouden met de grootte van het voertuig, zodat auto's van dezelfde klasse worden vergeleken.

