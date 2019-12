Meer toiletten op station en in trein

Uit onderzoek van onder meer de Consumentenbond blijkt dat 93% van de reizigers op de grotere (intercity)stations een toiletgelegenheid (zeer) belangrijk vindt. Op de kleinere stoptreinstations is het voor zeker 73% belangrijk. Dezelfde percentages zijn te zien bij intercity- en stoptreinen. Reizigers zijn niet erg tevreden over de huidige capaciteit. Op de grotere intercitystations vindt 50% dat er (ruim) voldoende toiletgelegenheid is, 22% vindt dat (ruim) onvoldoende. Op de kleinere stoptreinstations is dat beeld slechter: slechts 9% vindt dat er voldoende toiletgelegenheid is, 55% vindt dat (ruim)onvoldoende. Tweederde is van mening dat er (ruim) voldoende toiletgelegenheid is in de intercity-/sneltreinen, 13% vindt dat (ruim) onvoldoende. Ook hier is dat beeld voor de stoptreinen een stuk slechter: 30% (ruim) voldoende, 30% (ruim) onvoldoende.