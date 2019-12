Moeizame afhandeling klachten Toptijdschriften

Nieuws|De afwikkeling van klachten over Toptijdschriften verloopt moeizaam, ondanks de afspraken die de Consumentenbond hierover met dit bedrijf maakte. Toptijdschriften krijgt nog tot zaterdag 13 november de tijd om alle klachten op te lossen. Lukt dit niet dan ziet de bond zich genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.

Slechts een deel van de klachten over Toptijdschriften (voorheen Publiforce) is afgehandeld, maar veel gedupeerde consumenten ontvangen geen reactie of krijgen hun geld niet terug.

Toptijdschriften heeft begin september 2010 aan de Consumentenbond toegezegd de vele klachten die er nu over het bedrijf zijn, snel en doeltreffend weg te werken. Er is afgesproken dat consumenten kunnen opzeggen vanwege de doorgevoerde prijsverhoging of omdat zij een heel ander tijdschrift krijgen dan waar zij zich op hebben geabonneerd.

Vervolgstappen

De Consumentenbond heeft de afwikkeling nauwlettend gevolgd en al diverse malen bij Toptijdschriften aangedrongen op het naleven van de afspraken. 'Toptijdschriften krijgt nog één kans om te laten zien dat ze bereid is die afspraken na te komen en anders gaan we vervolgstappen inzetten,' aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond.