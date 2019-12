Namaakwebsites banken nauwelijks herkenbaar

Nieuws|Namaakwebsites voor internetbankieren en nep e-mails van banken zijn nauwelijks te onderscheiden van echte versies. Dat blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 3000 internetters. Slechts 4% kon in alle 12 voorbeelden aangeven of het hier om een echte of een namaakversie ging. De deelnemers aan de enquête zaten er gemiddeld drie op de tien keer naast.

Door het niet herkennen van valse berichten lopen consumenten die internetbankieren het risico slachtoffer te worden van 'phishing'. Phishing is een methode waarbij criminelen betaalrekeningen plunderen. Zij komen aan deze gegevens door consumenten bijvoorbeeld te leiden naar een kopie van een inlogscherm. Om phishing te voorkomen adviseert de Consumentenbond om nooit inloggegevens te geven, regelmatig bankafschriften te controleren en op te passen met e-mails van onbekenden of e-mails met taalfouten.

Phishing quiz

Phishing is een van de risico's op internet waar de Consumentenbond aandacht voor vraagt tijdens de campagne 'Laat je niet hacken'. In het kader van die campagne gaat op 15 november de actieweek 'veilig kopen op internet' van start. Op de site laatjeniethacken.nl kunnen consumenten met een quiz testen of zij zelf phishing berichten herkennen. Het volledige artikel over phishing staat in de DigitaalGids van 5 november 2010.

Lees ook: