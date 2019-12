Kwart consumenten onwetend over hoogte pensioen

Nieuws|Uit het rapport 'Geef Nederlanders pensioeninzicht' van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat veel mensen te hoge verwachtingen hebben van hun pensioen. De Consumentenbond vindt dat consumenten inzicht moeten hebben in wat ze van hun pensioen kunnen verwachten en welke risico's ze lopen.

Onafhankelijke en toegankelijke informatie op dit vlak wordt onder andere gegeven door www.pensioenkijker.nl.

Consumenten vinden de informatie over pensioenen complex en hebben weinig zicht op de factoren die het pensioen beïnvloeden. Daardoor kunnen ze geen weloverwogen beslissingen nemen over hun financiële levensloop. De Consumentenbond zet zich al jaren in voor toegankelijkheid van pensioengegevens, begrijpelijkheid van deze gegevens en de mogelijkheid om maatregelen te nemen zodat het pensioen aansluit bij de persoonlijke situatie.

Risicogroepen

Volgens de AFM zijn er 7 risicogroepen met extra kans op een sober pensioen, waaronder ZZP'ers, mensen die gescheiden zijn en mensen met een volledig aflossingsvrije hypotheek.

