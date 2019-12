Schorsingen financieel adviseurs openbaar

Nieuws|Financieel adviseurs die hun boekje te buiten gaan en een schorsing aan hun broek krijgen van de Stichting Deskundigheid, Screening en Integriteit (DSI), worden voortaan met naam en toenaam genoemd in het openbare register op de website van DSI. Tot eind 2009 maakte DSI wel bekend dat er een schorsing was uitgesproken, maar daarbij werd nooit expliciet aangegeven om welke adviseur het ging. De Consumentenbond is zeer te spreken over de veranderde aanpak van DSI, want nu is tenminste duidelijk welke adviseurs mensen zeker niet moeten raadplegen.

DSI toetst alle aangesloten adviseurs op integriteit. Beleggingsadviseur Geert Schaaij is het eerste ‘slachtoffer’ van de nieuwe werkwijze van de stichting. Achter zijn naam staat voor drie jaar de toevoeging ‘geschorst wegens tucht’. Met die vermelding wordt duidelijk dat DSI zijn verantwoordelijkheid richting consumenten serieus neemt. Bovendien geeft het meer inzicht in slecht gedrag in de financiële sector.

Vergunningen

Consumenten hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van de financieel adviseur die zij tegenover zich hebben. Mensen willen weten of ze kunnen rekenen op een goed, eerlijk en betrouwbaar advies, maar bij wie ze dan aan het goede adres zijn is vaak volstrekt onduidelijk. Zo kan de financiële toezichthouder AFM alleen boetes opleggen aan ondernemingen en niet aan individuele adviseurs. Bovendien kunnen de betrokken adviseurs daarna gewoon op dezelfde voet doorgaan. De Consumentenbond pleit voor een systeem waarbij financieel adviseurs werken op basis van een persoonlijke vergunning, die bij overtreding van de regels tijdelijk of permanent ingetrokken kan worden. De nieuwe werkwijze van DSI is wat dat betreft een eerste stap in de goede richting.