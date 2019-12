Toezicht advocaten door ‘wijze persoon’

Een 'wijze persoon' - een soort van advocaten-ombudsman - moet in de gaten gaan houden of het toezichtstelsel van advocaten goed functioneert. Daarnaast moet er een verplichte geschillenregeling komen. En tenslotte moeten de lokale dekens extra sanctiemogelijkheden krijgen zodat ze meer de rol krijgen van 'bovenmeester' in plaats van die van 'broederlijke'. Dit zijn de belangrijkste conclusies van Arthur Docters van Leeuwen die in opdracht van de Orde van Advocaten het toezichtstelsel onder de loep nam.