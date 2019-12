Uitstel EPD goed voor privacy garanties

Nieuws|De Eerste Kamer wil het Elektronisch Patientendossier (EPD) pas landelijk laten invoeren als, onder meer, goed is nagedacht over het beschermen van de privacy van consumenten. Een goede zet, omdat volgens de Consumentenbond de veiligheid van privé-gegevens van consumenten in de zorg uiterst zorgvuldig geregeld moet zijn.