Winterbanden niet allemaal winterproof

Vergeleken met de winterband met de kortste remweg uit de test was de remweg bij de Star Performer Winter bij een nat wegdek bij een noodstop met 80 km/u maar liefst 8 meter langer. Van de bandenmaat 185/65 R15 T krijgt de Star Performer Winter dan ook het laagste testoordeel van 1,2. De Goodyear UltraGrip 7+ is van deze bandenmaat de Beste Koop. De Interstate Winter IWT-2 scoort van alle geteste winterbanden met de maat 225/45 R17 H beroerd op zowel een droog als nat wegdek. De Michelinband Alpin A4 is in deze maat de best scorende band met een 6,7. In totaal zijn 26 winterbanden van de belangrijkste A-merken en een aantal B-merken getest.

Autobanden vergelijken

Alle winterbanden zijn getest op rijden op een droge en natte weg en op sneeuw en ijs. Ook de rolweerstand (brandstofverbruik), het geluid, de slijtvastheid en aanwezigheid van Pak's (ongewenste giftige en kankerverwekkende deeltjes) wegen mee bij de beoordeling. Alle testresultaten staan in de Consumentengids van november 2010. Op de site www.consumentenbond.nl/autobanden kunnen consumenten zomer- winter- en vierseizoensbanden met elkaar vergelijken.

Lees ook:

Dossier: autobanden

Bekijk ook: