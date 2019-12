Weinig appel in rinse appelstroop

De stropen in de test bevatten gemiddeld zo’n 180 gram appels per 100 gram stroop. De stroop van Crombach bevat de meeste appels: 700 gram per 100 gram stroop. In de Fruitstroop Rinse Appel van Hero zitten de minste appels: slechts 72 gram per 100 gram stroop – bijna tien keer minder dan in de stroop van Crombach. In vergelijking met ander zoet broodbeleg is rinse appelstroop een bron van ijzer. Dat ijzer komt vooral uit de suikerbieten, in appels zit nauwelijks ijzer. Hoeveel ijzer precies in de stroop zit, varieert sterk per oogstgebied en per jaar. Het ene potje stroop van hetzelfde merk kan dus meer ijzer bevatten dan het andere.

IJzersterk

Kanttekening bij het hoge ijzergehalte in appelstroop is dat het gaat om een vorm van ijzer die het lichaam niet goed kan opnemen: non-heemijzer. Vitamine C bevordert de opname van non-heemijzer, terwijl calcium die juist afremt. Dat pleit voor een glas sinaasappelsap bij de boterham appelstroop, in plaats van een glas melk.