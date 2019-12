Meer dan helft geteste traphekjes onveilig

Plakstrips zorgen voor onveilige situaties

Fabrikanten adviseren in de handleiding vaak om de hekjes met plakstrips óf schroeven te bevestigen. Maar tijdens de duurtest vielen veel hekjes die alleen met plakstrips vastzaten uit de deur-, muur-, of trapopening, of ze verschoven. De Consumentenbond roept fabrikanten op hun handleidingen direct aan te passen en gebruikers duidelijk te instrueren dat ze de hekjes altijd (ook) met schroeven vastzetten.

Twee andere hekjes in de test braken na een botsing met een gewicht van 10 kilo. Ook werkte de automatische sluiting van 2 hekjes niet goed.

Dit zijn Afraders

De Consumentenbond testte 15 traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm 1930:2011. De volgende traphekjes zijn afraders:

De resultaten worden gedeeld met de NVWA.

Zwarte lijst

De Consumentenbond is teleurgesteld in het resultaat. In 2018 kwamen traphekjes voor het eerst zonder problemen uit de test. In eerdere testen stuitte de Consumentenbond regelmatig op onveilige traphekjes. Deze zijn nieuw niet meer te koop, maar nog wel tweedehands beschikbaar of in gebruik. Om die reden heeft de Consumentenbond een zwarte lijst opgesteld met alle onveilige traphekjes.

