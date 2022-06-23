Wéér onveilige traphekjes: 5 afraders

De Consumentenbond testte 11 traphekjes volgens de Europese veiligheidsnorm en beoordeelde ook of het hekje makkelijk te installeren, te openen en te sluiten is.

Vijf hekjes bleken onveilig:

Sommige hekjes doorstonden de ‘duwen en trekken’-test niet. Bij andere hekjes braken onderdelen af, werkte het beveiligingssysteem van de sluiting niet of kunnen er kindervingers bekneld raken onder de sluiting.

Reacties fabrikanten

De Consumentenbond heeft de fabrikanten op de hoogte gebracht van de gevonden veiligheidsissues. BabyDan neemt de problemen zeer serieus en heeft beloofd het productieproces onder de loep te nemen. Ze beloven ook duidelijker in de handleiding te vermelden dat het hekje niet te veel opgerekt mag worden. A3 Baby & Kids geeft aan de Rolygate niet meer te maken, al is deze nog wel op enkele plekken te koop. Fabrikant Maclean gaat de geconstateerde problemen aankaarten bij zijn leverancier, net als verkoper Bauhaus van de Star Stairs Nele. Maar zij nemen de traphekjes niet uit de handel. Het Duitse Reer ten slotte heeft niet gereageerd.

Gevaar voor kinderen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Elk jaar testen we traphekjes en elk jaar zitten er exemplaren tussen die een gevaar kunnen opleveren voor kinderen. Gelukkig zijn er fabrikanten die dan meteen actie ondernemen. Maar we willen natuurlijk dat zij zorgen dat hun producten veilig zijn vóórdat ze die op de markt brengen. En ze moeten onveilige hekjes direct uit de schappen halen en consumenten informeren. Nu zijn sommige hekjes die in voorgaande jaren niet door onze test kwamen, nog steeds in de winkel te koop.’