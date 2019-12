Nieuw Europees webwinkelkeurmerk gelanceerd

Nieuws|Webwinkels die het keurmerk Thuiswinkel Waarborg hebben, mogen sinds 30 september 2015 ook een Europees keurmerk voeren. Dit nieuwe webwinkelkeurmerk heeft de naam: E-commerce Europe Trustmark. Bekijk op de website van het keurmerk of een webwinkel lid is, dit om te voorkomen dat het een nepshop betreft.

Waar staat het keurmerk voor?

Het keurmerk E-commerce Europe Trustmark is ontwikkeld voor het vergroten van het consumentenvertrouwen in kopen over de grens. In tegenstelling tot het keurmerk Thuiswinkel Waarborg is de Consumentenbond niet betrokken bij dit keurmerk.

De toegevoegde waarde van het keurmerk is de mogelijkheid om een geschil met een aangesloten, buitenlandse webwinkel, voor te leggen aan E-commerce Europe voor advies wat je zelf kunt doen. Dit is een beperkte service in vergelijking met de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel die we in Nederland hebben. Een alternatief voor het advies van E-commerce Europe is om je geschil met de buitenlandse webwinkel voor te leggen aan het Europees Consumenten Centrum (afgekort ECC).

Buitenlandse webwinkels

Naast de webwinkels van Thuiswinkel.org zijn er duizenden andere buitenlandse webwinkels die het keurmerk mogen voeren. Lees meer over je rechten en onze tips over buitenlandse webwinkels.

