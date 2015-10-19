Nieuw Europees webwinkelkeurmerk gelanceerd

Bert Quist Expert Geld & PrivacyGepubliceerd op:19 oktober 2015
Het keurmerk E-commerce Europe Trustmark is ontwikkeld voor het vergroten van het consumentenvertrouwen in kopen over de grens. In tegenstelling tot het keurmerk Thuiswinkel Waarborg is de Consumentenbond niet betrokken bij dit keurmerk.
De toegevoegde waarde van het keurmerk is de mogelijkheid om een geschil met een aangesloten, buitenlandse webwinkel, voor te leggen aan E-commerce Europe voor advies wat je zelf kunt doen. Dit is een beperkte service in vergelijking met de onafhankelijke geschillencommissie Thuiswinkel die we in Nederland hebben. Een alternatief voor het advies van E-commerce Europe is om je geschil met de buitenlandse webwinkel voor te leggen aan het Europees Consumenten Centrum (afgekort ECC).
Naast de webwinkels van Thuiswinkel.org zijn er duizenden andere buitenlandse webwinkels die het keurmerk mogen voeren. Lees meer over je rechten en onze tips over buitenlandse webwinkels.
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Bron: Thuiswinkel.org
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Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.