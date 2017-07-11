Bol.com niet altijd voordelig

Evelien Mansens Expert Wonen & LevenGepubliceerd op:11 juli 2017
Ruim 7 miljoen klanten en een omzet van meer dan een miljard euro. Bol.com is met stip de grootste webwinkel van ons land. Maar de webgigant is lang niet altijd voordelig, blijkt uit onze prijspeiling. We vergeleken prijzen van ruim 1700 bekende A-merken uit 8 verschillende productgroepen van bol.com met andere webwinkels, drogisterijen en supermarkten.
Televisies, wasmiddelen en hondenbrokken; je kunt het zo gek niet bedenken of bol.com verkoopt het. Met zo’n breed aanbod is het verleidelijk om tijdens het shoppen meteen wat andere producten te bestellen. Ga je voor goedkoop? Laat deze artikelen dan bij bol.com links liggen:
Er is ook goed nieuws. Bol.com rekent prima prijzen voor:
Soms kom je bij bol.com dezelfde producten met verschillende prijzen tegen. Zo kun je een even grote fles Robijn met Zwitsalgeur voor €3,34 èn voor €7,99 kopen. De flessen verschillen qua uiterlijk nauwelijks, maar volgens bol.com heeft één een oude verpakking en wordt die met korting verkocht.
Grote verpakkingen zijn bij bol.com niet altijd voordeliger. Bij een doos van 52 stuks Finish vaatwastabletten kost één tablet omgerekend €0,15. Bij de kleinste verpakking van 26 stuks maar €0,10. Ook nu is volgens de webgigant een oude verpakking de oorzaak van dit vreemde prijsverschil.
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Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.