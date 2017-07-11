Bol.com niet altijd voordelig

Ruim 7 miljoen klanten en een omzet van meer dan een miljard euro. Bol.com is met stip de grootste webwinkel van ons land. Maar de webgigant is lang niet altijd voordelig, blijkt uit onze prijspeiling. We vergeleken prijzen van ruim 1700 bekende A-merken uit 8 verschillende productgroepen van bol.com met andere webwinkels, drogisterijen en supermarkten.

Niet goedkoop

Televisies, wasmiddelen en hondenbrokken; je kunt het zo gek niet bedenken of bol.com verkoopt het. Met zo’n breed aanbod is het verleidelijk om tijdens het shoppen meteen wat andere producten te bestellen. Ga je voor goedkoop? Laat deze artikelen dan bij bol.com links liggen:

Drogisterijartikelen. Producten als shampoo, douchegel en tandpasta zijn gemiddeld 6% duurder en zelfs 13% duurder dan bij de goedkoopste concurrent. Zo vraagt bol.com voor een fles Schwarzkopf conditioner antiklit €5. Dat is bijna 3 keer zo veel als de prijs bij de goedkoopste aanbieder (€1,69).

Producten als shampoo, douchegel en tandpasta zijn gemiddeld 6% duurder en zelfs 13% duurder dan bij de goedkoopste concurrent. Zo vraagt bol.com voor een fles Schwarzkopf conditioner antiklit €5. Dat is bijna 3 keer zo veel als de prijs bij de goedkoopste aanbieder (€1,69). Babyverzorgingsmerken Natusan en Zwitsal . Voor producten van Natusan betaal je bij bol.com gemiddeld 60% meer dan in de supermarkt en drogist. Voor Zwitsal liggen de prijzen bij bol.com gemiddeld 49% hoger.​​​​​​

. Voor producten van Natusan betaal je bij bol.com gemiddeld 60% meer dan in de supermarkt en drogist. Voor Zwitsal liggen de prijzen bij bol.com gemiddeld 49% hoger.​​​​​​ Babyvoeding van Olvarit, Nutrilon en Hero Baby. Bepaalde producten van Hero Baby zijn bij bol.com zelfs 54% duurder dan gemiddeld.

Bepaalde producten van Hero Baby zijn bij bol.com zelfs 54% duurder dan gemiddeld. Materialen als verf, kit en lijm. Uitschieter is Bison Kit universele contactlijm. Deze kost bij bol.com €6,99, terwijl je er bij Karwei maar €3,25 voor betaalt.

Prima prijzen

Er is ook goed nieuws. Bol.com rekent prima prijzen voor:

Elektrisch gereedschap . Boormachines, schuurmachines en decoupeerzagen zijn bij bol.com gemiddeld 5% goedkoper en zelfs 15% goedkoper dan de duurste concurrent.

. Boormachines, schuurmachines en decoupeerzagen zijn bij bol.com gemiddeld 5% goedkoper en zelfs 15% goedkoper dan de duurste concurrent. Diervoeding. Het zijn voornamelijk grootverpakkingen, maar die zijn vaak wel goedkoper dan bij de andere webwinkels.

Het zijn voornamelijk grootverpakkingen, maar die zijn vaak wel goedkoper dan bij de andere webwinkels. Speelgoed. Bol.com is een van de goedkopere aanbieders, terwijl ze bij een prijspeiling in 2014 juist als relatief duur uit de bus kwam.

Vreemde prijzen

Soms kom je bij bol.com dezelfde producten met verschillende prijzen tegen. Zo kun je een even grote fles Robijn met Zwitsalgeur voor €3,34 èn voor €7,99 kopen. De flessen verschillen qua uiterlijk nauwelijks, maar volgens bol.com heeft één een oude verpakking en wordt die met korting verkocht.

Grote verpakkingen zijn bij bol.com niet altijd voordeliger. Bij een doos van 52 stuks Finish vaatwastabletten kost één tablet omgerekend €0,15. Bij de kleinste verpakking van 26 stuks maar €0,10. Ook nu is volgens de webgigant een oude verpakking de oorzaak van dit vreemde prijsverschil.

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