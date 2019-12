Op pad met kinderen

Wanneer je een kleintje in huis hebt, wil je natuurlijk wel eens op pad. Lopend, met fiets of de auto het kan allemaal. Maar waar moet je op letten?

Te voet

In de eerste weken ga je met name te voet op stap met je kleintje. Je kunt een kindje nu het beste vervoeren in de kinderwagen of draagzak of -doek. Maak uitstapjes niet te lang en bescherm je kindje ook goed tegen de zon.

Met de fiets

Met kleine baby's fietsen doe je liever niet. Maar als je het toch doet, gebruik dan altijd een autostoeltje. Deze kun je achetrop de fiets in een houder zetten of vastzetten in een bakfiets. Pas als je kind zelfstandig kan zitten, kun je het meenemen in een fietsstoeltje. Fietsen met je baby in een draagzak- of doek is gevaarlijk. Je baby is dan onbeschermd bij een valpartij.

Met de auto

Kinderen kunnen prima mee in de auto als je een passend autostoeltje voor ze hebt. Maak als ze klein zijn de ritten niet te lang. Baby's zitten in een autostoeltje in een positie waarbij ze weinig bewegingsvrijheid hebben. Heb je een grotere auto nodig vanwege gezinsuitbreiding? Denk dan eens na over het leasen van een auto.

Naar het buitenland

Niet iedereen heeft er zin in, maar vliegen met baby's en peuters kan prima. Wel is het belangrijk om de regels van de vliegtuigmaatschappij te checken en goed voorbereid op reis te gaan. Ga je (voor het eerst) met je kind naar het buitenland? Regel dan op tijd de vereiste reisdocumenten en -papieren.

Wees alert

Uitstapjes maken is natuurlijk hartstikke leuk. Maar je moet wel extra alert zijn. Het is oppassen met water en zon, en ook insecten kunnen een dagje uit behoorlijk bederven. Wij vertellen je welke zwemhulpen geschikt zijn, hoe je goed beschermd de zon in gaat en wat je kunt doen bij insectenbeten en andere ongemakken.