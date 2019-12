De ideale gezinsauto: hoe kies je die?

Eisen aan een gezinsauto

Waar moet je aan denken bij een gezinsauto?

Ruimteaanbod. Niet alleen tijdens korte ritten, maar ook tijdens een lange vakantierit moet iedereen voldoende ruimte hebben. Ook de bagageruimte moet voldoende ruim zijn om alle vakantiebagage kwijt te kunnen.

Proefrit. Doe dit niet alleen, neem liefst alle gezinsleden mee of rijd tijdens de proefrit langs huis om iedereen te laten meebeslissen. Doe vooral niet alleen een 'rondje om de kerk', maar maak een een uitgebreide proefrit waarin je dezelfde ritten maakt als normaal. Parkeer een paar keer in alsof je boodschappen gaat doen en dergelijke.

Uitrusting. Airconditioning is tegenwoordig echt geen luxe-item meer. In moderne auto' is dit standaard. Test ook of de kinderen achterin voldoende frisse lucht krijgen.

Bevestiging kinderstoeltjes. Moderne auto's hebben isofix- of iSize-bevestigingspunten om een kinderstoeltje vast te zetten. Uit testen komen deze veiliger uit de bus dan gordels alleen. iSize vind je niet alleen in de nieuwste auto’s, maar ook in die van 3 jaar oud.

Nieuw of tweedehands?

Ondanks de lagere onderhoudskosten zijn nieuwe auto's substantieel duurder dan occasions. Dat komt vooral door de hoge afschrijvingskosten in de eerste jaren en de hogere (all risk) verzekeringspremie.

Diesel of benzine?

Voor de echte kilometervreter die zowel zakelijk als privé grote afstanden aflegt, is diesel vaak voordeliger. Een gemiddeld omslagpunt valt niet te geven. Dat is afhankelijk van het merk en type auto. Overweeg ook andere mogelijkheden, zoals een minder milieubelastende hybride of een benzinemotor met lpg (vloeibaar gas).

Het aanbod van elektrische auto's komt pas nu echt op gang. Zeker bij de modernste types hoef je geen range anxiety meer te hebben, want je komt genoeg ver op een acculading en het aanbod van openbare laadpalen groeit gestaag.

Betaal ik niet te veel voor een occasion?

Dat kun je controleren met de ANWB-koerslijst. Kijk op internet ook naar prijzen van vergelijkbare auto’s. Dat kan bijvoorbeeld gemakkelijk via gaspedaal.nl en marktplaats.nl/auto.

Tips van de Consumentenbond

Vergelijk auto's en kijk wat de gemiddelde kosten zijn van diverse (tweedehands) auto’s.

De premie van de autoverzekering van grotere auto’s pakt waarschijnlijk hoger uit. Maar die verschilt sterk per aanbieder.

Vergelijk autoverzekeringen en kijk of overstappen zin heeft.

Hoe beding de gunstigste prijs als ik een nieuwe auto koop?

Koop een nieuwe auto liefst aan het einde van het jaar. Autodealers zijn dan eerder bereid om korting te geven. Zeker als het gaat om modellen die net uit productie gaan. Moet je je huidige auto nog verkopen of overweeg je die in te ruilen tegen korting? Je eigen auto verkopen pakt financieel vaak gunstiger uit dan inruilen.

