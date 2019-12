Je baby dragen in een draagdoek of draagzak

Draagdoek

Een draagdoek knoop je om, zit goed om de drager en het kind en past daarom altijd. Er zijn 2 varianten: van rekbaar doek of geweven doek.

Een rekbare draagdoek is een lange lap, vaak van tricot. Je knoopt hem eerst om en zet vervolgens je kind erin. Dat knopen moet strak, zodat de doek met je kind erin niet uitzakt. Het kind draag je op de buik. Een rekbare doek is bedoeld voor jonge baby's tot 9 à 10 kg.

Een geweven draagdoek rekt alleen diagonaal. Daardoor geeft hij meer steun. Je kunt je kind erin dragen vanaf de geboorte tot aan de kleutertijd. Dragen kan op je buik, maar later ook op je rug of heup.

Welk type draagdoek, grootte en hoe je hem het best kunt knopen, hangt onder meer af van je postuur en lengte.

Vanaf de geboorte je baby dragen

In principe kunnen baby's al vanaf de geboorte in een draagdoek. Maar:

Je kind moet voldoen aan het minimale gewicht;

Het gezicht van je kind moet vrij zijn.

Is je baby te vroeg geboren of heeft hij een beperking? Overleg dan altijd met een behandeld specialist. Eventueel in combinatie met een consult bij een draagdoekconsulent.

Draagzak

Een draagzak is een voorgevormde babydrager. Je hoeft hem niet te knopen, zoals een doek. Let bij draagzakken op de maat en koop hem nooit op de groei. Als je kind te klein is en wegzakt in een te grote draagzak kan hij stikken.

Sommige draagzakken kun je voor een pasgeboren baby gebruiken.

Soms kun je een draagzak voor grotere baby's geschikt maken voor een kleintje met een uitneembare 'insert' (zitverkleiner).

Er zijn ook draagzakken die uitsluitend voor oudere baby's geschikt zijn.

Op je rug of op je buik dragen?

Draag je kind in het begin het liefst op je buik met het gezichtje naar je toe. Een oudere baby of peuter kun je ook op je rug of heup dragen. Dan kan je kind wat meer om zich heen kijken. Als je asymmetrisch draagt (op je heup) wissel dat dan goed af.

Op je buik dragen

Voordelen:

Kan al vanaf de geboorte.

Je kind krijgt niet zoveel prikkels.

Je kunt elkaar goed zien.

Je kunt je kind goed in de gaten houden.

Nadelen:

Niet altijd geschikt voor hele kleine (te vroeg geboren) kinderen, raadpleeg een specialist.

Er is een maximum aan het gewicht dat je zo kunt dragen, het wordt zwaar als je kind ouder is.

Als kinderen ouder worden, willen ze niet altijd meer zo gedragen worden.

Op je rug dragen

Voordeel:

Dit is fysiek het meest makkelijk, je kunt het volhouden tot je kind 3 of 4 jaar oud is.

Nadelen:

Je kunt een kind pas op je rug dragen met een draagzak als hij zelfstandig tot zit kan komen. Met een draagdoek kan het eerder, overleg hierover met je consulent.

Je kunt je kind niet zien, dus het contact is minder groot.

Ervaringen en tips uit de praktijk

In de videoreeks Mama telt af laat draagconsulente Marloes zien hoe je een baby het beste kunt dragen.

Kooptips voor een babydrager

Bekijk of je de drager kunt aanpassen als jij en je partner allebei het kind dragen. Wat voor de één fijn is, kan dat voor de ander niet zijn.

Een opbergvakje kan handig zijn, maar let er op dat wat je erin stopt ook weer extra gewicht met zich mee kan brengen. Let er ook op dat je er niets in stopt waar je kind niet bij zou mogen.

Sommige draagdoeken en draagzakken geven aan dat ze voldoen aan Oeko-Tex 100 O 00-91 Swerea IVF. Dit is een wereldwijd test- en certificeringssysteem voor textiel.

Wil je de drager buitenshuis gebruiken? Let op dat hij makkelijk op te vouwen is zodat hij ook in je tas kan. Een slaapkapje kan ook handig zijn.

Een drager heeft vaak verschillende manieren waarop je hem kunt omknopen of allerlei gespen en riempjes die je moet verstellen. Het is daarom belangrijk dat je je goed laat informeren in de winkel of bekijk tutorials van het merk of een consulente op Youtube. Probeer hem om en af te toen, de baby erin te zetten en eruit te halen, de drager te verstellen voor als je kind groter wordt.

Het is handig als de drager in de wasmachine kan. Sommige modellen leveren een spuuglapje mee.

Zo herken je een goede babydrager

Het kind wordt in verticale houding gehouden, zo strak mogelijk tegen de drager.

De rug en heupen worden goed ondersteund.

Bij jonge kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten, wordt de nek voldoende ondersteund.

De ademweg is vrij, zorg voor voldoende ruimte tussen kin en borst.

Je kind mag zowel op de buik als rug gedragen worden, maar dan wel met de buik (van de baby) tegen de buik of rug van de drager aan.

Het kind zit met opgetrokken knietjes die hoger komen dan de heupen: de zogenoemde kikkerhouding, M-houding en gespreide hurkzit.

Als de baby nog heel jong is, kunnen de beentjes wat meer voor de buik worden gedragen. Hoe ouder het kindje is, hoe breder de benen gedragen worden, dus meer om degene heen die het kind draagt.

Als het kind op de buik wordt gedragen, moet het hoofdje zo hoog komen dat de drager het kind gemakkelijk een kusje kan geven.

Goed dragen

Bekijk onze video over veilig dragen.

Je kunt ook een draagdoekconsulent direct raadplegen (kosten circa €35 per uur).

Een rekbare doek kun je goed gebruiken tot je kind 9 á 10 kg is. Zodra het doek door het gewicht te veel uitrekt, is de rekbare doek niet meer geschikt voor je baby.

Zorg dat de maat goed is en dat de draagzak goed is afgesteld. Ook als meerdere personen de draagzak gebruiken.

Een voorgevormde draagdoek, een zogenoemde mei tai, moet goed passen en moet je goed knopen.

Doe liever geen pakje aan met voetjes of een mailotje. De pijpjes kunnen tijdens het dragen omhoog getrokken worden waardoor de voetjes onder spanning komen te staan.

Zo niet dragen

Een draagzak waarbij het kindje aan de voorkant wordt gedragen, met de rug naar de drager toe. Dit is niet goed voor de heupen en rug van het kind.

In slings, waarin het kind horizontaal wordt gedragen. Je kind kan dan in ademnood raken als de kind richting de borst gaat. Omdat je kind dan in een doek ligt, is het risico op verstikking nog wat groter.

Je kind continu dragen. Het is belangrijk dat je kind ook op zijn buik, rug en zij ligt.

Op internet worden felle discussies gevoerd over draagzakken met een verhard rugpand die volgens sommigen niet ergonomisch zouden zijn. Ook de Vereniging van Draagdoekconsulenten geeft de voorkeur aan een drager met een zacht rugpand. Maar er is geen wetenschappelijke onderbouwing dat een harder rugpand minder goed is voor de baby dan een zacht rugpand.

Als je kind in slaap valt

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) stelt dat een babydrager geen veilige vaste slaapplek is. Valt je kind in slaap in de drager en kun je hem niet in bed leggen? Let dan op de onderstaande punten:

Zorg dan dat je baby het niet te warm krijgt.

Zorg dat je goed zicht hebt op je baby.

Zorg ook dat de baby niet te veel in een kommahouding ligt met hoofdje sterk naar voren gebogen. Dit kan de luchtstroom ernstig belemmeren. Als het kind in slaap valt wordt het in de regel wat slapper en kan daarom meer onderuit zakken dus zal een verkeerde houding eerder optreden. Dat is de reden dat het NCJ een draagzak als slaapplek ontraden. Je baby moet dus goed in positie blijven.

Wees extra alert bij baby's tot 4 maanden, die zijn al wat slapper en kunnen ook het hoofdje moeilijker heffen als ze teveel voorovergebogen liggen in de draagzak.

Hou het bedje als vaste slaapplek aan.

Niet met een draagzak fietsen

Het kan verleidelijk zijn om te fietsen met je kind in een draagzak. Doe dit niet. De draagzak biedt geen enkele bescherming bij een val. Je baby kan er zelfs uit vallen of jij kunt tijdens een val op je kind belanden. Draag je op je buik, dan loop je het risico dat je kind tegen je stuur aan klapt als je valt of onverwacht moet remmen en afstappen.

Lees wat je wel kunt doen als je wilt fietsen met een baby.

Aan dit artikel werkten mee: Marloes de Graaf, voorzitter van de Vereniging van Draagdoekconsulenten, Maaike Persma, kinderfysiotherapeut en klinisch epidemiloog in het Radboud UMC, Ondine Engelse van de Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

