Zwemhulpmiddelen en reddingsvesten

Kom je in een speelgoedwinkel, dan heb je kans dat je een vrolijke opblaasband naast zwembandjes en een zwempakje met drijvertjes ziet hangen. Wist je dat deze producten in verschillende product categorieën vallen en daarom aan andere veiligheidseisen moeten voldoen? Wat gebruik je als ouder wanneer? De Consumentenbond en VeiligheidNL zetten de mogelijkheden voor je op een rij.

Altijd onder toezicht van de ouders

Kinderen en water is een leuke, maar ook potentieel gevaarlijke, situatie. Wat de situatie ook is, houd altijd een oogje in het zeil. Ook als kinderen hun zwemdiploma hebben zijn de gevaren niet geweken. Zeker in gebieden met stroming zijn kinderen niet altijd opgewassen tegen de kracht van water.

Op de boot: een reddingsvest

Ga je met een boot het water op, trek je kinderen een reddingsvest aan en doe er zelf ook een aan. Oók als je kinderen hun zwemdiploma's hebben gehaald. Een reddingsvest is een vest met een kraag om de nek, gemaakt om verdrinking te voorkomen. Met zo'n vest aan draai je op je rug, zodat je mond en neus boven water blijven. Zelfs een bewusteloos persoon kan er niet mee verdrinken. Je kunt al reddingsvesten kopen voor kleine baby's van 2 à 3 maanden.

Een officieel reddingsvest voldoet aan de EN12402-norm. Maar let op: binnen die norm bestaan 4 verschillende categorieën! De eerste categorie zijn zwemvesten en dat zijn echt andere producten. Reddingsvesten zijn er in 3 categorieën van drijfvermogens.

Welk reddingsvest je koopt, hangt af van het soort water dat je op gaat, wat je gaat doen en welke kleding je kind draagt. Het drijfvermogen van een reddingsvest wordt uitgedrukt in N (Newton). Hoe hoger het getal, hoe meer drijfvermogen het vest heeft en hoe beter het hoofd boven water wordt gehouden.

Let bij de aankoop van een reddingsvest op dit drijfvermogen en koop er een die goed past. Koop ze niet op de groei, een reddingvest werkt alleen goed als het goed past. Een goed reddingsvest heeft een harnas of kruisband, anders schiet het vest uit als je in het water valt.

Gebruik een reddingsvest niet in de volgende situaties:

In ondiep water waar je kind de grond kan raken. In dit geval draait je kind niet vanzelf op zijn of haar rug;

Als je kind een normale wegwerpluier draagt. Omdat deze luiers lucht vasthouden, komen de billen boven het water uit en gaat het hoofd kopje onder. Doe je kind dus geen luier aan of gebruik een speciale zwemluier.

Alleen ervaren zwemmers: een zwemvest

Zwemvesten zijn bedoeld voor ervaren zwemmers en zijn daarom pas verkrijgbaar voor kinderen vanaf 30 kg. Een zwemvest wordt vaak verward met een reddingvest. Er is echter een groot verschil: een zwemvest voorkomt géén verdrinking en heeft géén kraag om de nek. Een zwemvest is een hulpmiddel dat er alleen voor zorgt dat je blijft drijven. Een zwemvest is dus niet bedoeld om levens te redden.



Let op! Er zijn onder de noemer zwemvesten ook vestjes verkrijgbaar voor kinderen van minder dan 30 kg. Dit zijn geen officiële zwemvesten, ondanks dat ze er verdacht veel op lijken. Dit zijn zwemhulpmiddelen. Deze voldoen dus niet aan de EN12402-norm en zijn niet geschikt voor op een boot.

Zwemhulpmiddelen

Voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen, gebruik je in het zwembad of in een meertje meestal zwemhulpmiddelen. Er zijn verschillende categorieën: er zijn zwemhulpmiddelen die gebruikt worden in de zwemles om te leren zwemmen, en 'verfraaide' en recreatieve zwemhulpmiddelen. Die laatste zijn meer voor het plezier.

Zwemhulpmiddelen voor in de zwemles

Zwemhulpmiddelen die gebruikt worden tijdens de zwemles om te leren zwemmen moeten voldoen aan EN13138-norm.

Onder deze norm vallen 3 categorieën:

Drijfhulpmiddelen die je draagt, zoals zwemkurken, zwemvleugels, swimtrainer en drijfpakjes. Drijfhulpmiddelen om vast te houden, zoals plankjes Zwemzitjes die je draagt, zoals babyzwemzitjes. Een zwemzitje is een soort opblaasbare stoel waar je kind in blijft hangen. Onze Duitse collega's hebben deze zitjes een paar jaar geleden getest en veel zitjes kwamen er niet zo goed uit. Er was bij verschillende modellen een gevaar dat je kind kantelt en onderste boven komt te liggen. Wil je een zwemzitje gebruiken, kies er dan een die voldoet aan de EN13138-norm.

Recreatieve zwemhulpmiddelen

De meeste ouders hebben producten uit deze categorie in huis. Wij adviseren om zwembandjes te gebruiken, zolang je kind geen zwemdiploma's heeft. Zwembandjes zitten hoog en houden het hoofd boven water. Kinderen die oud genoeg zijn om zwemslagen aan te leren en zelfstandig hun hoofd boven water kunnen houden, kunnen ook een drijfpakje dragen. Let er bij de aanschaf van een zwempakje met drijvers op dat er een drijvende ring rond de hals zit. Er bestaan namelijk ook drijfpakjes met alleen drijvers rond de buik en rug, maar dan is het eigenlijk niet meer dan een gordel met kurkjes. Het beste is om zwemvleugels en drijfpakjes te gebruiken die voldoen aan de norm EN13138.



Voor de leuke 'verfraaide' recreatieven zwemhulpmiddelen bestaat de norm EN15649: opblaasbare vrijetijdsartikelen voor gebruik op en in het water. Hieronder vallen de opblaasbanden, maar óók zwembandjes en zwemzitjes met een decoratieve opdruk. Niet alle zwembandjes en zwemzitjes die te koop zijn voldoen dus aan dezelfde norm.

De EN 15649 is een vrijwillige norm en stelt minder strenge eisen dan de EN13138- en de EN12402-norm. Al deze recreatieve producten moeten daarnaast voldoen aan de speelgoednorm.

Check het etiket

Uit onderzoek van onze Belgische collega's blijkt dat veel producten niet aan de regels voor etikettering voldoet om verkocht te mogen worden in Europa. Op producten staat soms alleen de tekst in het Chinees, of is de tekst onleesbaar. In het algemeen bleek de etikettering beter op orde bij producten die in de winkel gekocht werden dan die online gekocht werden.

Bij sterke stroming

Ga je ergens heen waar er een sterke stroming staat? Bijvoorbeeld in zee of een rivier? Doe kinderen dan geen zwembandjes of andere opblaasbare zwemhulpmiddelen om. Je kind wordt dan heel snel meegevoerd door de stroming. Zet je kind bij voorkeur in een zwinnetje, zo'n ondiep stukje zee dat ontstaat als het eb wordt.

Een checklist rondom water vind je op de website van VeiligheidNL.

