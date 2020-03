Verschillen vergoeding extra kosten opstalverzekeringen

Nieuws|De storm zorgde gisteren weer voor flinke schade. Zo viel er een heimachine op een wooncomplex in de wijk Katendrecht in Rotterdam, waardoor verschillende woningen onbewoonbaar werden. Wat wordt er vergoed en door wie?

Gelukkig vielen er geen gewonden. Naast flinke schade aan de woningen werden er ook auto's geraakt door de heimachine. Wat wordt er in zo'n geval vergoed?

Woningschade en bijzondere kosten

De inboedel- en opstalverzekeraar vergoedt de schade aan de woning en opruimkosten. De verzekeraars kunnen de kosten weer verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de kraan.

De inboedelverzekeraar keert meestal uit op basis van de nieuwwaarde of de dagwaarde van de spullen. Wat wordt uitgekeerd kan per verzekeraar verschillen en is ook afhankelijk van hoe oud de spullen zijn. 'Centraal Beheer dekt de schade aan de particuliere woning of de inboedel als er een kraan op de woning valt. Beschadigde spullen keren wij uit op basis van nieuwwaarde indien de dagwaarde meer dan 40% van de nieuwwaarde bedraagt', legt Centraal Beheer uit.

Bij stormschade kan wel een eigen risico gelden bij de opstalverzekering. Woon je in een appartement, dan heeft de Vereniging van Eigenaars (VvE) waarschijnlijk een opstalpolis afgesloten en moet je bij deze verzekeraar aankloppen.

Huurderving

Opstalverzekeraars vergoeden ook de kosten van noodgedwongen en tijdelijk verblijf zoals hotelkosten. Noodzakelijk verblijf wordt meestal geregeld door Stichting Salvage.

Als de woning onbewoonbaar is door de schade, kun je vaak aanspraak maken op schade door huurderving. Dit bedrag staat voor de huur die je als wooneigenaar zou ontvangen als je de woning zou verhuren. Er wordt een bedrag uitgekeerd in de periode dat de woning gerepareerd wordt.

De vergoeding voor schade door huurderving kan sterk verschillen per woonverzekeraar. Zo kan er een termijn gelden van 10 of 16 weken voor een uitkering, die vaak een jaar is als de woning herbouwd moet worden. Ook verschilt de maximumvergoeding van €10.000 tot een onbeperkte vergoeding.

Geen uitkering huurderving

Let op: de volgende opstalverzekeraars vergoeden schade door huurderving niet:

ABN Amro

ANWB

Aon

Hema

InShared

Noorderlinge Verzekeraars

nowGo

Bron: MoneyView, 11 februari 2020

Autoschade

Onherstelbare schade (total loss schade) aan de auto door een ander kun je bij een aansprakelijke tegenpartij neerleggen. In het geval van een omvallende heimachine bij het bouwbedrijf. Een uitkering is gebaseerd op de dagwaarde van de auto. Met dat bedrag moet je een vervangende auto kunnen kopen.

Met een beperkt casco of volledig casco (allrisk) autoverzekering verhaalt de verzekeraar de schade voor je. Met een WA-verzekering moet je zelf achter de schadevergoeding aan. Of je kunt een rechtsbijstandverzekeraar inschakelen. Lees onze tips voor het zelf verhalen van schade.

Contra-expert

Als je het niet eens bent met een schade-uitkering mag je een contra-expert inschakelen voor een 'second opinion'. Of een verzekeraar nu zelf een expert inschakelt of niet. Het inschakelen van zo'n eigen expert moet wel redelijk zijn.

Meer lezen: