Het is enorm handig als je kunt printen vanaf ieder apparaat. Of dat nou vanaf je eigen laptop, tablet of smartphone is, of vanaf die van je gezinsleden. Daarom kijken we of je de printer met een ethernetkabel of draadloze wifiverbinding kunt toevoegen aan een netwerk. We kijken ook hoe makkelijk dat gaat en of je kunt afdrukken via bijvoorbeeld Apple AirPlay of Google Cloudprinter.