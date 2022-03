Leasen: benzine, diesel of elektrisch. Wat is het voordeligst?

Benzine, diesel of elektrisch?

Maak je weinig kilometers? Kies dan voor een benzineauto of elektrische auto. Ben je een kilometervreter en woon je praktisch in je auto? Kies vanaf 40.000 km per jaar voor een dieselauto.

Welke brandstof het meest voordelig voor jou is hangt af van:

De aanschafprijs

Onderhoudskosten

Afschrijvingskosten

Belasting

Deze kosten verwerkt de leasemaatschappij in het bedrag dat je elke maand betaalt.

Elektrische auto

Elektrische auto worden steeds aantrekkelijker voor de private-leaserijder. Eerder was de hoge prijs een drempel omdat afschrijving één van de grootste kostenposten is. Het lichtpuntje is dat autofabrikanten steeds goedkopere elektrische auto’s maken. Volledig elektrische auto’s zijn er voor rond de €20.000.

Daarbij wordt de accu-capaciteit steeds groter. Met een gemiddeld bereik van 300 km hoef je niet bang te zijn dat je de eindbestemming niet bereikt. De elektrische auto is dus ook een optie voor de lange-afstandrijder.

De onderhoudskosten van een elektrische auto zijn ongeveer 50% lager dan bij een brandstofauto. Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Dit geldt niet voor hybrideauto's. Elektrische auto's zijn in elk geval tot 2025 vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

Lees meer over de oplaadkosten van een elektrische auto.

Benzineauto

Als je niet te veel kilometers rijdt, is de benzineauto een goede optie. Aan de pomp zijn benzineauto's de duurste keuze. Maar omdat ze goedkoper zijn in aanschaf, blijven het toch de meest verkochte auto's.

Benzineauto’s wegen minder en slijten minder snel. De vaste kosten voor bijvoorbeeld reparatie en onderhoud zijn laag. Je betaalt ook minder motorrijtuigenbelasting.

Dieselauto

Maak je veel kilometers, dan is een dieselauto de beste optie. De hoge aanschafprijs is wel een nadeel en ook de afschrijvingskosten zijn hoger dan bij een benzineauto. Het omslagpunt voor private lease ligt op ongeveer 40.000 kilometer per jaar.

Dieselauto’s zijn technisch ingewikkelde auto’s. Bovendien zijn ze zwaarder en slijten daardoor sneller. De reparatie- en onderhoudskosten zijn daardoor hoger. Net als de kosten voor de motorrijtuigenbelasting en de autoverzekering.

Een dieselauto heeft dus hoge vaste kosten. Maar omdat diesel goedkoper is dan benzine zijn de variabele kosten lager. Bovendien is een dieselauto iets zuiniger dan een vergelijkbare benzineauto. Bij een benzineauto is het juist andersom. Lagere vaste kosten en hogere variabele kosten.