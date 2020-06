Auto’s mogelijk duurder per 1 juli

Bpm is de ‘aanschafsbelasting’ die eenmalig wordt betaald bij aankoop van personenauto’s en motorrijwielen. Je betaalt bpm bij aankoop van een nieuw motorrijtuig en bij de import en inschrijving in het kentekenregister. Vaak wordt dit bedrag verwerkt in de verkoopprijs van de auto.

De bpm-tarieven worden vanaf 1 juli gebaseerd op de nieuwe CO2-testmethode WLTP, sinds september 2018 verplicht voor nieuw verkochte auto’s. De bpm-tarieven zullen via de nieuwe methode budgetneutraal worden omgerekend, maar auto’s die meer CO2 uitstoten kunnen zwaarder worden belast. Hoe meer CO2 de auto uitstoot, des te hoger de bpm. Voor volledig elektrische auto’s betaal je nu geen bpm.

Kleine auto’s duurder?

Volgens brancheverenigingen Bovag en RAI Vereniging worden kleine auto’s relatief hard geraakt door de nieuwe tarieven. Dit nadeel weegt niet op tegen de verlaging op (veel minder verkochte) grote auto’s.

‘Een sprekend voorbeeld is de Volkswagen Up 60 pk. Daarvoor moet je vanaf juli 2020 €855 méér BPM betalen dan voor de invoering van de WLTP. Let wel: het gaat hier om een auto die in de afgelopen 2 jaar geen spat is veranderd en dus volstrekt vergelijkbaar is’, aldus de brancheverenigingen. Voor de Citroën C3 zou de BPM vanaf 1 juli gemiddeld zelf €984 hoger worden met de nieuwe rekenmethode.

