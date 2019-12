Kosten auto leasen en auto kopen

Veel mensen weten niet wat ze maandelijks aan hun auto kwijt zijn. In de vergelijking van de Consumentenbond zie je wat de maandkosten zijn van de aanschaf van een nieuwe auto via private lease en particuliere aanschaf met geleend geld en eigen geld.

Maandkosten auto's vergeleken

Voor de auto’s van het Autolease-collectief van de Consumentenbond hebben we berekend wat de maandkosten van de auto zijn. Je betaalt zelf kosten voor brandstof, eventuele boetes en het wassen van de auto. In het maandbedrag is inbegrepen:

motorrijtuigenbelasting (MRB)

afschrijving (waardevermindering van de auto)

reparatie en onderhoud

vervanging van banden

allriskverzekering

pechhulp in Nederland en buitenland

aanvullende verzekeringen en/of vervangend vervoer in het aanbod

rente persoonlijke lening (bij lenen)

rentederving op spaargeld (bij kopen van eigen geld)

Het maandbedrag kan veranderen door gevolg van fiscale wijzigingen. Als de motorrijtuigenbelasting wijzigt per 2021, dan wordt dat doorberekend in het maandbedrag.

Zorgeloos een private-leaseauto rijden? Met ons Autolease-collectief ben je zeker van een betrouwbaar leasecontract voor een eerlijk maandbedrag. Al vanaf €169 per maand. In het nieuwe aanbod zitten 24 modellen, waarvan de helft (deels) elektrisch. En sommige auto's kun je weer verhuren via SnappCar. Bekijk alle de auto's

Afschrijvingen en restwaarde

Als je een auto koopt, zal deze tijdens de gebruiksperiode in waarde dalen. Bij inruil of verkoop van de auto na die periode is de restwaarde dan ook veel lager dan de nieuwwaarde. Deze waardevermindering noemen we de ‘afschrijving’.

De berekeningen in het Autoleasecollectief houden rekening met afschrijvingen bij zowel private lease als koop. De afschrijving is omgerekend naar een bedrag per maand op basis van de nieuwwaarde en de restwaarde.

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Bij het private-leaseaanbod is de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) inbegrepen in de maandprijs. Samen met de wegenbelasting betaal je 'provinciale opcenten'. Deze extra belasting kan per provincie verschillen en daardoor ook de leaseprijs. Bij de wegenbelasting gaan we daarom uit van de duurste provincie per auto.

Rente lening

Ook de rente over het geïnvesteerde bedrag wordt in de berekeningen meegenomen. Hoe lager de restwaarde, hoe hoger de afschrijving en hoe hoger het maandbedrag.

Elektrisch rijden en belastingvoordeel

Om elektrisch rijden te stimuleren, gelden er tot 2021 belastingvoordelen op volledig elektrische auto’s. Deels zijn die verwerkt in de private leaseprijs: geen aanschafbelasting (BPM) en geen wegenbelasting (MRB).

Maandkosten vergeleken van 3 auto’s

We vergelijken de maandkosten voor private lease en het zelf kopen van 3 verschillende auto’s uit het Autoleasecollectief:

een kleine stadsauto (de Kia Picanto)

een kleinere crossover (de Renault Captur)

een middelgrote SUV (BMW X1)

De vergelijking is op basis van een leasecontract van 4 jaar en 15.000 kilometer per jaar.

Zelf autokosten vergelijken

Bekijk via het Autolease-collectief de vergelijking van de maandkosten voor de auto van jouw keuze in het overzicht ‘Leasen of kopen’. Per kostenonderdeel zie je via een informatietekst (i-tje) precies waar de berekening op is gebaseerd.

