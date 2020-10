Subsidie nieuwe elektrische auto’s stopt

Nieuws|Voor nieuwe elektrische auto’s kan binnenkort geen subsidie meer worden aangevraagd. Wees er dus snel bij als je nog een elektrische auto wil kopen of privé leasen.

Dit jaar zijn er meer elektrische auto’s dan ooit aan particulieren verkocht of privé geleased, bijna 6 op 10 zelfs het afgelopen kwartaal. Het aantal private leasecontracten voor elektrische auto’s verdrievoudigde. De overheidssubsidie voor de aankoop of private lease van €4000 op nieuwe en €2000 op gebruikte stekkerauto’s speelde hierbij ongetwijfeld een rol. De subsidieregeling ging op 1 juli van start, maar voor nieuwe auto’s was het geld al binnen een week op. Consumenten konden wel subsidie blijven aanvragen voor het budget van 2021.

Loket nieuwe auto’s sluit

Onlangs kondigde het kabinet aan dit subsidieloket voor nieuwe elektrische auto’s binnenkort te gaan sluiten. Dit plotselinge besluit doet het vertrouwen van de consument die schoner wil gaan rijden geen goed en draagt niet bij aan de klimaatdoelen.

Wees er snel bij als je nog een aanvraag wil doen voor het kopen of privé leasen van een nieuwe elektrische auto. De doorgeschoven aanvragen worden dan op volgorde van binnenkomst behandeld.

Slechts 2500 aanvragen

In totaal hebben zo’n 2500 consumenten de subsidie voor een nieuwe elektrische auto aangevraagd voor 2020. Dat aantal steekt schril af bij de jaarlijks meer dan 300.000 nieuw verkochte auto’s en meer dan 1 miljoen gebruikte. Voor het kopen of privé leasen van tweedehands elektrische auto’s is er overigens nog voldoende subsidie: nog ruim 3 miljoen euro.