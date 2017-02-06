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Geld terug bij verstuikte enkel

Nieuws
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Reisverzekeraars mogen zich niet verschuilen achter vage polisvoorwaarden, zo blijkt uit een uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). De Geschillencommissie oordeelde dat een reisverzekeraar een verstuikte enkel moet accepteren als reden voor het annuleren van een reis. Als de polisvoorwaarden vaag zijn, maakt de verzekerde aanspraak op de voor hem meest gunstige uitleg.
kirsten van loon

Kirsten van Loon   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:6 februari 2017

verstuikte enkel

Casus

Henk verstuikt zijn enkel. Hij kan niet lopen en vergaat van de pijn. Vervelend, vooral omdat hij daardoor zijn vliegvakantie naar Zuid-Korea moet annuleren. Hij dient een schadeclaim in bij de Hema, waar zijn annuleringsverzekering loopt. Tot zijn verbazing wijst die hem af. Een verstuikte enkel is geen ‘ernstige verwonding’, zoals de voorwaarden vereisen.

Uitspraak

Henk vindt het Kifid aan zijn zijde. Hema adverteert ermee dat zijn voorwaarden in gewone mensentaal zijn geschreven. De verzekeraar kan dan niet ineens de voorwaarden op zijn manier interpreteren. De verwonding verhindert de deelname aan de reis die deels uit een wandelvakantie bestaat. De schade door het annuleren van de vliegvakantie is daarom gedekt.

Opvallende kleine lettertjes

Ben jij een rare (positieve of negatieve) uitzondering tegengekomen in de kleine lettertjes van je verzekering? Werd je schadeclaim afgewezen of juist toegekend met een vreemde reden of heb je een opvallende brief ontvangen van je bank of verzekeraar?
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Bron: Uitspraak Kifid (pdf)

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