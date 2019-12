Geld terug bij verstuikte enkel

Casus

Henk verstuikt zijn enkel. Hij kan niet lopen en vergaat van de pijn. Vervelend, vooral omdat hij daardoor zijn vliegvakantie naar Zuid-Korea moet annuleren. Hij dient een schadeclaim in bij de Hema, waar zijn annuleringsverzekering loopt. Tot zijn verbazing wijst die hem af. Een verstuikte enkel is geen ‘ernstige verwonding’, zoals de voorwaarden vereisen.

Uitspraak

Henk vindt het Kifid aan zijn zijde. Hema adverteert ermee dat zijn voorwaarden in gewone mensentaal zijn geschreven. De verzekeraar kan dan niet ineens de voorwaarden op zijn manier interpreteren. De verwonding verhindert de deelname aan de reis die deels uit een wandelvakantie bestaat. De schade door het annuleren van de vliegvakantie is daarom gedekt.

Opvallende kleine lettertjes

Bron: Uitspraak Kifid (pdf)

