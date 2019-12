Apple iPhone 6 en iPhone 6 Plus

Design

De iPhone 6 en 6 Plus zijn groter en dunner dan de vorige generatie iPhones, met schermmaten van 4,7 en 5,5 inch. Vanwege de grootte is de aan/uitknop naar de zijkant van het toestel verhuisd, zodat je er makkelijker bij kunt. De iPhone 6 is met 6,9 mm het dunst. De iPhone 6 Plus heeft een dikte van 7,1 mm. Beiden dunner dan de iPhone 5S (7,5 mm). De geringe dikte van de nieuwe iPhones zorgt ervoor dat met name de iPhone 6 nog steeds comfortabel vast te houden is. De iPhone 6 Plus is echt een flinke slag groter en is daardoor lastiger te hanteren.



Met de nieuwe iPhone is Apple ook afgestapt van de hoekige randen in de iPhone 5S. De ronde randen voelen erg fijn aan, beter dan de scherpe randen van de iPhone 5S. Alleen de onderkant voelt onprettig doordat de randjes van de aansluitingen nogal scherp aanvoelen. De gladde aluminium achterkant voelt zijdezacht aan, met als keerzijde dat de iPhones erg makkelijk uit je hand kunnen glijden.

Een groter scherm zorgt er ook voor dat je minder makkelijk bij de bovenkant kunt. Dubbeltikken op de homeknop brengt je naar een speciale 'reachability mode', waarin je makkelijk bij de bovenkant van het scherm kunt. Het lijkt in eerste instantie een gimmick, maar uiteindelijk ga je deze functie waarschijnlijk vaker gebruiken dan je denkt.

Gebogen

Over de iPhone 6 Plus circuleren op internet verhalen over dat hij erg gemakkelijk verbuigt ter hoogte van de volumeknoppen. Onze collega's van de Amerikaanse Consumentenbond 'Consumer Reports' onderwierpen daarom de iPhone 6 Plus en diverse andere telefoons aan een buigtest. De belangrijkste conclusies: de geteste smartphones kunnen behoorlijk veel kracht opvangen voordat ze buigen of breken, en de iPhone 6 Plus bezwijkt niet opvallend sneller dan de andere smartphones in de buigtest. Bekijk de video voor meer informatie.

Het lijkt er dus vooral op dat de ervaringen van een kleine groep gebruikers flink worden uitvergroot in de media. Of 'bendgate' daadwerkelijk voor veel iPhone 6 Plus gebruikers een probleem wordt, dat is afwachten. Hoe dan ook geldt dat je volgens de Nederlandse wet recht hebt op een deugdelijk product. Gaat een product eerder stuk dan verwacht, dan moet de verkoper het repareren of vervangen. Het product moet natuurlijk wel normaal gebruikt zijn. En een smartphone in je broekzak stoppen, dat valt onder normaal gebruik.

Scherm

Het scherm springt er bij beide iPhones echt uit, omdat het zo dicht tegen de oppervlakte ligt. Het scherm buigt aan de randen iets af, en dat is prettig bij de bediening. Zowel de kleurweergave als het contrast zijn heel goed, en de schermen zijn ook goed afleesbaar in zonlicht. En zelfs onder grotere hoeken blijft de kleurweergave constant.

De pixeldichtheid van de iPhone 6 is hetzelfde als bij de vorige iPhone-generaties, 326 pixels per inch. De iPhone 6 Plus heeft een nog iets hogere resolutie van 400 pixels per inch. Het verschil is met het blote oog waarneembaar, maar je moet wel erg goede ogen hebben om het verschil te zien.

Camera

De camera aan de achterkant steekt iets uit, wat hem mogelijk kwetsbaar maakt. De iPhone 6 wiebelt hierdoor licht als je ‘m plat op tafel legt. De 6 Plus ligt heel stabiel.

De iPhones staan bekend om de goede kwaliteit van de camera, zelfs met ‘slechts 8 megapixels’. Ook de iPhone 6 en 6 Plus hebben weer prima camera's, al zijn de verschillen met de 5S niet overweldigend. Alleen bij zwak licht zie je opmerkelijk minder ruis. De 6 Plus heeft als extra: optische beeldstabilisatie. Die werkt goed voor het verbeteren van de beeldkwaliteit bij weinig licht.

Beide iPhones ondersteunen naast de normale 30 frames per second (fps) ook video in 60 fps. Dat maakt video-opnames zichtbaar vloeiender. Switchen naar 60 fps ligt niet heel erg voor de hand, dat gaat via de algemene instellingen. De opgenomen video’s worden bij 60 fps wel 1,5x zo groot.

Bediening

Beide nieuwe iPhones draaien op iOS 8, Apple's nieuwe update voor het mobiele besturingssysteem. Bij de iPhone 6 Plus draaien de iconen mee in de liggende stand. Verschillende Apple apps krijgen in die stand ook een andere indeling, zoals Mail, de agenda en de klok. App-makers kunnen hun apps aanpassen zodat deze op de 6 Plus anders getoond worden. Dat moeten ze alleen nog wel doen. Nu zie je bij veel apps precies hetzelfde op het scherm, alleen groter. Terwijl je dat grote scherm juist wil zodat je er meer informatie op kunt tonen. Daarop zul je nog even moeten wachten tot ontwikkelaars hun apps aanpassen.

De weergave van apps op het grotere scherm is overigens uitstekend. Bij de overstap van de 3GS naar de iPhone 4 met retinascherm zagen veel apps er lange tijd korrelig uit. Bij de iPhone 6 en 6 Plus is dat absoluut niet het geval, ook de uitvergrote apps zien er goed uit.

Je kunt verder kiezen tussen 6 rijen apps, of 5 rijen waarbij de iconen groter getoond worden.

Meerdere apps tegelijk op het scherm tonen, zoals bij de grotere Samsung Galaxy toestellen mogelijk is, kan bij de iPhone 6 Plus niet.

NFC en Apple Pay

Voor het eerst heeft Apple ook nfc in de nieuwe iPhones verwerkt. Veel andere smartphonefabrikanten gebruiken de technologie al langer. In het kort is nfc een draadloze technologie waarbij 2 apparaten op korte afstand met elkaar kunnen communiceren. Apple gaat nfc eerst gebruiken om betalingen met de iPhone mogelijk te maken, het nieuwe Apple Pay. Aan de betaaldienst heb je voorlopig in Nederland nog niks. Apple gaat deze dienst eerst nog in de VS uitrollen en doet nog geen uitspraken over of en wanneer de dienst in Nederland beschikbaar zal zijn.

De nfc-chip in de iPhones is voorlopig ook nog niet voor andere doelen bruikbaar en ontwikkelaars kunnen er ook nog niet mee aan de slag. Met nfc in andere smartphones kun je bijvoorbeeld al verbinden met bluetooth-apparaten en deuren openen van hotelkamers. Overigens is het wel waarschijnlijk dat de nfc-chip over een tijdje door ontwikkelaars kan worden gebruikt voor apps. De vingerafdrukscanner kon je aanvankelijk ook enkel voor ontgrendelen en betalen in de App Store gebruiken, maar inmiddels kun je die nu ook voor andere doelen gebruiken.

Langere accuduur

Volgens Apple houdt de iPhone 6 het 11 uur vol als je continu video's kijkt, de testresultaten laten echter zien dat de accu van de iPhone 6 op een aantal punten niet overtuigt ten opzichte van andere smartphones. De iPhone 6 Plus herbergt door zijn grotere formaat ook een grotere accu en kan 14 uur aan video afspelen. Ook de testresultaten van de iPhone 6 Plus zijn inmiddels beschikbaar.

Prijs en verkrijgbaarheid

De nieuwe iPhones zijn beschikbaar in de kleuren zilver, grijs en goud. Vanaf 26 september zijn de nieuwe iPhones verkrijgbaar in Nederland.

16 GB 64 GB 128 GB Apple iPhone 6 €699 €799 €899 Apple iPhone 6 Plus €799 €899 €999

Conclusie

De belangrijkste redenen om voor een van deze iPhones te kiezen is het fantastische scherm, de goede camera en de goed doordachte bediening in iOS. Voor iPhone-fans zullen de langverwachte grotere iPhones een uitkomst zijn. Voor mensen met een high end Android-smartphone zijn er weinig redenen om over te stappen.

