Collectieve rechtszaak tegen Samsung om misleiding over opslaggeheugen van start

Nieuws|De rechter in Italië heeft de weg vrijgemaakt voor een collectieve rechtszaak tegen Samsung over misleidende communicatie over het opslaggeheugen op smartphones en tablets. De Italiaanse consumentenorganisatie Altroconsumo had de zaak in 2016 aangespannen.

Op 2 februari dit jaar gaf de rechter in Milaan goedkeuring voor de collectieve rechtszaak tegen Samsung. De zaak is in maart 2016 aangespannen door Altroconsumo. De organisatie spreekt zich al langer uit tegen de onduidelijke communicatie van fabrikanten over het opslaggeheugen van smartphones en tablets. Ook de Consumentenbond heeft zich hier in het verleden over uitgesproken.

De kern van de zaak. Een smartphone met 16 GB opslaggeheugen heeft eigenlijk geen 16 GB, maar bijvoorbeeld 10 of 11 GB beschikbare opslag. Een groot deel wordt namelijk ingenomen door het besturingssysteem en vooraf geïnstalleerde apps. Samsung verkoopt de telefoon echter wel als 16 GB model. Het is dus niet duidelijk hoeveel opslag je daadwerkelijk koopt.

Italiaanse consumenten die tussen augustus 2009 en december 2014 een Samsung-smartphone of -tablet hebben gekocht, kunnen zich aansluiten bij de rechtszaak. Altroconsumo eist dat Samsung de aankoopprijs van de apparaten volledig terugbetaalt. Het is daarnaast te verwachten dat Samsung beter zal communiceren over de opslag, als Altroconsumo gelijk krijgt. Dat is ook fijn voor de Nederlandse smartphone- en tablet-kopers.

De Italiaanse Consumentenbond richt zich volledig op Samsung. Maar het probleem komt ook voor bij andere fabrikanten van telefoons en tablets. De organisatie sluit dan ook vergelijkbare zaken tegen deze fabrikanten niet uit.

