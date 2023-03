Nieuwe kwetsbaarheid in smartphones

Wat is het probleem?

Het gaat om modellen met een bepaald type modem. Deze modem zit in een smartphone en zorgt ervoor dat het apparaat informatie kan versturen via een internetverbinding. Door een probleem in de modem zijn smartphones compleet over te nemen. Dit kan door een simpel sms’je of telefoontje naar het mobielnummer van de gebruiker te sturen.

Na de overname kan een hacker kwaadaardige software installeren. Hoe de hack precies werkt wil Google niet zeggen.

Om welke smartphones gaat het?

Samsung laat weten dat het de problemen wil verhelpen met beveiligingsupdates. De updates worden gedateerd als maart 2023 en april 2023. Installeer meteen deze beveiligingsupdates.

Van vivo hebben we nog geen commentaar.

Hack voorkomen

Totdat jouw toestel de updates heeft, kun je een hack voorkomen door 'Bellen via Wi-Fi' en 'Bellen via 4G LTE' in je toestel uit te schakelen. Hierdoor ben je alleen nog bereikbaar via 2G en 3G. Daardoor heb je mogelijk een minder goed bereik. En de geluidskwaliteit van gesprekken kan minder zijn.

Voice over LTE uitschakelen

Open de app 'Instellingen', tik op 'Mobiele Netwerken'. Hier kun je 'Bellen via 4G' uitzetten.

Voice over Wi-Fi uitschakelen

Open de Telefoon-app, tik op de '3 puntjes rechtsboven', en vervolgens op 'Instellingen'. Hier kun je 'Bellen via Wi-Fi' uitzetten.

Niet gelukt?

Kun je het niet vinden? Gebruik dan de zoekfunctie in de 'Instellingen-app'. Afhankelijk van welke smartphone je hebt en welke software daarop staat, kunnen de uitschakelopties op een iets andere plek staan.

Heb je de opties wel gevonden, maar kun je ze niet uitzetten? Het kan zijn dat de aanbieder van je mobiel netwerk dit onmogelijk heeft gemaakt voor jouw smartphone.

Bron: Project Zero (Google) en Tweakers