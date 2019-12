Conclusie: wel luxer, geen betere foto's

De Samsung Galaxy A7 2018 (€350) pronkt vooral met zijn 3 camera's. Die geven je meer mogelijkheden om te fotograferen, maar niet perse betere fotokwaliteit. De foto's zijn niet slecht, maar komen niet in de buurt van smartphones met de beste fotokwaliteit.

Het grote en scherpe oled scherm is een groter pluspunt van dit toestel. Dat geeft hem een luxe uitstraling. Daarnaast heeft hij voldoende geheugen met uitbereidingsmogelijkheden en een prettige vingerafdrukscanner.

Update 30 oktober: De testresultaten zijn binnen. Bekijk ze op de productpagina van de Samsung A7 (2018).

3 camera's

De afgelopen jaren zagen we al steeds meer smartphones met 2 camera's op de achterkant. Deze Samsung-smartphone heeft er meer:

een standaardcamera

een camera met 'ultra wide lens'

een camera die diepte kan registreren

Voor de meeste foto's gebruik je de standaardcamera. Wil je liever wat meer op de foto zetten, dan kun je de lens met brede hoek gebruiken. Volgens Samsung zie je daarmee net zoveel als het menselijk oog. Omdat je meer 'uitzoomt' verlies je wel fotokwaliteit in de details.

Klik op de foto's om ze te vergroten

Standaardcamera Ultra wide camera

De camera die diepte kan registreren wordt tegelijk met de standaardcamera gebruikt. Wanneer je een foto met de standaardcamera maakt in de speciale 'Live focus' modus kun je later de achtergrond vager maken. Met behulp van de camera die diepte registreert weet de smartphone wat er op de voorgrond te zien is. De foto wordt digitaal 'vager' gemaakt in de voor- of achtergrond waardoor je een scherptediepte-effect krijgt. Je kan zelfs achteraf kiezen waar de focus ligt, en zo kiezen of je de voor- of achtergrond vaag wilt maken.

Dat effect werkt niet altijd goed. Soms zie je dat de foto digitaal is aangepast, bijvoorbeeld omdat er een klein deel vaag is gemaakt wat eigenlijk scherp zou moeten zijn.

Origineel Foto met onscherpe achtergrond Foto met onscherpe voorgrond

Samsung heeft ook de Galaxy A9 aangekondigd. Een smartphone met wel 4 camera's op de achterkant. Je hebt dan ook een camera waarmee je extra kan inzoomen. De adviesprijs van dit toestel ligt met €600 wel een stuk hoger.

Goed scherm

Op een aantal vlakken komt de Samsung A7 (2018) overeen met duurdere toestellen. Zo heeft hij een mooi groot 6 inch oled-scherm wat zorgt voor een scherp en helder beeld. Dat hebben maar weinig smartphones in deze prijsklasse.

Op andere vlakken merk je dat dit niet het duurste toestel is. De knoppen voelen wat minder aan, en het scherm heeft grotere zwarte randen. Al zijn de randen al een stuk kleiner geworden in vergelijking met oudere smartphone van Samsung in deze prijsklasse.

Vingerafdruk of gezichtsherkenning

De vingerafdrukscanner van deze smartphone zit niet op de voor- of achterkant, maar op de zijkant. De aan/uitknop is niet alleen een knop, maar een scanner van je vingerafdruk. Dat werkt best handig. Je legt je vinger bij het vasthouden van de telefoon vanzelf al in de buurt van de scanner. Je kan de telefoon ook ontgrendelen met gezichtsherkenning, maar dat werkt minder snel.

Installatie en updates

Bij smartphones van Samsung krijg je altijd heel veel voorwaarden en keuzes voor je kiezen bij de installatie. Ook bij deze A7 (2018). Het toestel draait op Android 8.0.0 met een beveiligingsupdate van 1 sept. 2018. Samsung geeft op hun site aan dat de software support periode tenminste tot oktober 2020 loopt. Het is nog wel de vraag welke updates de fabrikant in die periode gaat uitbrengen.

Handig om te weten