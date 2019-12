Smartphonebatterij steeds vaker niet te vervangen

Nieuws|Er zijn steeds minder smartphones waarbij je zelf de batterij kunt verwisselen. Bij minder dan de helft van de smartphones kan de batterij eruit, terwijl dat in 2011 nog bij vrijwel alle mobieltjes mogelijk was.

Een smartphone moet je om de dag of zelfs iedere dag opladen. Mobiele telefoons waarbij je in een handomdraai de batterij verwisselt, zijn dus handig bij een lange dag zonder stopcontact. Of na een aantal jaar intensief gebruik van de mobiele telefoon, wanneer de maximale batterijduur van de batterij is afgenomen.

Vervangbare batterij was de standaard

In 2011 was een vervangbare batterij gebruikelijk. Destijds hadden 9 van de 10 smartphones die optie. In 2012 waren dat er nog 8, in 2013 nam dat af tot 7 en in 2014 kon het nog maar bij 6 van de 10 smartphones. Het afgelopen jaar kon het nog maar bij minder dan de helft.

Tegenbeweging

Het is dan ook opvallend dat LG met de nieuwe G5 wél weer kiest voor een vervangbare batterij. Ook Fairphone gaat tegen de trend in, omdat hun telefoonmodel voor een groot deel uit elkaar te halen is om allerlei individuele onderdelen te vervangen.

