Universele oplader mobiele telefoons gepresenteerd

Nieuws|De eerste officiële universele oplader voor mobiele telefoons is 8 februari 2011 in Brussel gepresenteerd. Vanaf 1 januari 2012 zouden alle mobiele telefoons met één type lader moeten kunnen worden opgeladen. De standaard die daarvoor gebruikt wordt is micro-USB. Dat scheelt afval van oude laders. Voor gebruikers is het vooral handig wanneer alle telefoons met één lader kunnen worden opgeladen.

Veel fabrikanten leveren inmiddels al een lader met micro-USB mee met hun telefoons. Ook kun je al losse USB-laders kopen. Je kunt daarbij kiezen uit laders waarbij het snoer vast zit aan de lader, of laders waarbij het snoer afneembaar is. Dat laatste is handig, want dan kun je ook nog andere kleine USB-apparaten opladen met dezelfde lader maar een ander snoer. Grotere apparaten krijgen niet altijd voldoende stroom via dit type lader om snel op te laden.

Fabrikanten introduceren micro-USB vooral op mobiele telefoons die ook op de computer kunnen worden aangesloten. De Consumentenbond ziet graag dat alle telefoons - ook de simpele - een micro-USB aansluiting krijgen. Gelukkig zien we dit al steeds meer bij de telefoons in onze tests.