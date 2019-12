Apple Watch Series 1 heeft kortere accuduur na hertest

De Apple Watch Series 1 kreeg onlangs een grote software update. Daarom besloten we het horloge opnieuw te testen. De smartwatch draait nu op WatchOS 4, een softwareversie die volgens Apple nog slimmer is.

Door de wijzigingen in de software heeft de Apple Watch Series 1 een lager testoordeel, hij scoort 0.1 punt lager. Daardoor vervalt het predicaat ‘Beste uit de Test’ die het horloge nog wel kreeg in de Consumentengids van januari.

Kortere batterijduur

De grootste wijziging in de score wordt veroorzaakt door een kortere accuduur. Met de vorige softwareversie, WatchOS3, ging het horloge nog 60 uur mee als hij volledig is opgeladen: met Watch OS4 is dat 49 uur. Opvallend is dat de batterijduur van 49 uur weer hetzelfde is als bij de test met WatchOS2.

