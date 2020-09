Apple Watch Series 5 (GPS) 40-mm kast

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Apple smartwatch heeft een rechthoekig oled scherm met een siliconen bandje. Hij heeft bluetooth om verbinding te maken met je smartphone en via gps kan de smartwatch je positie bepalen. Hij kan stappen tellen, afstand meten, activiteiten herkennen, stijging meten en hij heeft een aanraakscherm, een ingebouwde hartslagmeter en hoogtemeter. Via een verbinding met je smartphone kan je activiteiten bekijken, notificaties ontvangen, berichten lezen, zien of je gebeld wordt en je muziek bedienen. Deze smartwatch heeft veel mogelijkheden om activiteiten te meten tijdens het hardlopen, fietsen en veel mogelijkheden om te meten tijdens het zwemmen.