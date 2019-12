Chinese bank prijst zich uit de markt

Nieuws|Dat de spaarrentes voortdurend dalen is geen nieuws meer, maar bij de Chinese ICBC Bank gaat het wel héél hard. Per 1 september gaat de variabele rente van 0,69 naar 0,44% en worden de meeste váste (deposito-)rentes ruimschoots gehalveerd.

Zo gaat de rente op een deposito voor 5 jaar in één klap van 1,34 naar 0,59% en op een 2-jaarsdeposito van 1,04 naar 0,51%. De Nederlandse vestiging van ICBC, die onder het depositogarantiestelsel van Luxemburg valt, zegt ‘vanwege veranderende marktomstandigheden genoodzaakt te zijn om de spaarrente te verlagen’.

Verrijking

De spaarproducten van de ICBC Bank kwamen in oktober 2014 met stip binnen in onze Spaar- en Depositowijzer. In een Eerste indruk noemden wij de vrij opneembare spaarrekening toen ‘een verrijking van het aanbod’. Later die maand bood het Internet Spaarpakket van de Chinezen zelfs korte tijd de hoogste rente zonder voorwaarden (1,69% effectief op jaarbasis).

Een fractie meer

Een kleine 2 jaar later is daar dus nog 0,44% van over, een fractie meer dan de 3 grote Nederlandse banken ABN Amro, ING en Rabobank op hun meest gangbare spaarrekening vergoeden. Kijk in onze online Spaar- en Depositowijzer waar je, ook na 1 september, een ‘normale’ rentevergoeding krijgt.



Bron: ICBC Bank/Consumentenbond