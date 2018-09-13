Nationale Nederlanden hoeft spaarders niet te compenseren

Bescherming tot opgeteld €100.000

De zaak was voorgelegd door een spaarder met opgeteld €168.000, verspreid over diverse deposito’s bij Nationale-Nederlanden Bank en Ohra Bank. Ohra was onderdeel van Delta Lloyd, dat per 1 januari 2018 is overgenomen door Nationale-Nederlanden. Hierdoor vallen spaartegoeden bij deze banken opgeteld nog ‘slechts’ tot €100.000 onder de bescherming van het depositogarantiestelsel

Zonder boete beëindigen

N-N voldeed aan plicht

De Geschillencommissie van het Kifid geeft de Nationale-Nederlanden Bank daarin nu dus gelijk. ‘De bank heeft aan haar verplichtingen volgend uit de Wet financieel toezicht voldaan. Voor de bank bestaat geen wettelijke verplichting om (…) een eventueel verlies aan rente-inkomsten te vergoeden. Een dergelijke verplichting is ook niet Europees geregeld’, aldus de uitspraak op 13 september 2018.

Kans op faillissement te klein

De Commissie wijst er verder op dat de spaarder binnen de gestelde periode geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om een deposito zonder boete op te nemen. Hij zal hierdoor financiële schade lijden, als N-N Bank vóór 12 januari 2022 failliet gaat. Maar volgens het Kifid is dat onwaarschijnlijk. ‘De Commissie acht de kans eenvoudigweg te klein en van schade is dan ook geen sprake.’

Bron: Consumentenbond/Kifid

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