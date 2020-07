Nationale Nederlanden hoeft spaarders niet te compenseren

De zaak was voorgelegd door een spaarder met opgeteld €168.000, verspreid over diverse deposito’s bij Nationale-Nederlanden Bank en Ohra Bank. Ohra was onderdeel van Delta Lloyd, dat per 1 januari 2018 is overgenomen door Nationale-Nederlanden. Hierdoor vallen spaartegoeden bij deze banken opgeteld nog ‘slechts’ tot €100.000 onder de bescherming van het depositogarantiestelsel