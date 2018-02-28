Nationale-Nederlanden Bank geeft slecht voorbeeld

Financiële nadeel voor klanten

'Het kan niet zo zijn dat Nationale-Nederlanden Bank klanten met het financiële nadeel laat zitten dat ze hebben door het eenzijdig genomen besluit om te fuseren', stelt Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider financiële sector van de Consumentenbond. 'De Volksbank, die recent ook verschillende bankentiteiten heeft samengevoegd, heeft zich dat kennelijk wel gerealiseerd en besloten om de overeenkomst met klanten met een deposito of een bancaire lijfrente wel te respecteren. Helaas heeft NN Bank dit goede voorbeeld niet gevolgd.'

Kiezen uit 2 kwaden

Sinds 1 januari 2018 zijn de banken samengevoegd, met nog maar 1 vergunning van toezichthouder DNB. Dat is met name vervelend voor spaarders die bij de banken opgeteld meer dan €100.000 op deposito’s hebben staan. Dat merendeel valt nu namelijk niet meer onder het depositogarantiestelsel.

Deze spaarders moeten door de houding van NN Bank kiezen uit 2 kwaden: hun spaargeld laten staan – met het risico dat ze bij een faillissement een deel kwijtraken – of het bedrag boven de €100.000 ergens anders onderbrengen, tegen een rente die waarschijnlijk veel lager is dan wat ze nu krijgen.

'Ruimhartiger dan de wet'

Volgens Muetstege handelt NN echter 'overeenkomstig, en zelfs ruimhartiger dan de wet'. Hij wijst in zijn brief op artikel 16 van de richtlijn depositogarantiestelsel, die spaarders het recht geeft om spaartegoeden boven de €100.000 zonder opnamekosten op te nemen.

‘Daarnaast is Nationale-Nederlanden Bank bereid de door de klant gemaakte advies- of distributiekosten te vergoeden als de klant zijn/haar spaargeld vanwege de fusie spreidt. Of de klant van dit recht gebruik maakt is zijn of haar eigen keuze.’

Geen zorgen over deadline

Klanten hebben hiervoor tot donderdag 1 maart 2018 de tijd. De meeste gedupeerde spaarders hoeven zich over deze ‘deadline’ overigens niet druk te maken. Bij NN betaal je namelijk alleen een boete bij vervroegde opname als de rente op een deposito voor de resterende looptijd hóger is dan de rente die je nu ontvangt. Als gevolg van de al jaren dalende depositorente is zo’n situatie bijna onmogelijk.

Lees ook: