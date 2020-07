Nationale-Nederlanden Bank geeft slecht voorbeeld

Nieuws|Nationale-Nederlanden Bank blijft bij zijn weigering om klanten te compenseren voor rente die zij mislopen als gevolg van het samengaan met Delta Lloyd en Ohra. ‘Daartoe bestaat geen wettelijke plicht en Nationale-Nederlanden Bank is dat ook niet met haar klanten overeengekomen’, schrijft bestuursvoorzitter Erik Muetstege in reactie op een brief van de Consumentenbond.

Financiële nadeel voor klanten

'Het kan niet zo zijn dat Nationale-Nederlanden Bank klanten met het financiële nadeel laat zitten dat ze hebben door het eenzijdig genomen besluit om te fuseren', stelt Marcel Hooft van Huysduynen, campagneleider financiële sector van de Consumentenbond. 'De Volksbank, die recent ook verschillende bankentiteiten heeft samengevoegd, heeft zich dat kennelijk wel gerealiseerd en besloten om de overeenkomst met klanten met een deposito of een bancaire lijfrente wel te respecteren. Helaas heeft NN Bank dit goede voorbeeld niet gevolgd.'

Kiezen uit 2 kwaden

Sinds 1 januari 2018 zijn de banken samengevoegd, met nog maar 1 vergunning van toezichthouder DNB. Dat is met name vervelend voor spaarders die bij de banken opgeteld meer dan €100.000 op deposito’s hebben staan. Dat merendeel valt nu namelijk niet meer onder het depositogarantiestelsel.

Deze spaarders moeten door de houding van NN Bank kiezen uit 2 kwaden: hun spaargeld laten staan – met het risico dat ze bij een faillissement een deel kwijtraken – of het bedrag boven de €100.000 ergens anders onderbrengen, tegen een rente die waarschijnlijk veel lager is dan wat ze nu krijgen.

'Ruimhartiger dan de wet'

Volgens Muetstege handelt NN echter 'overeenkomstig, en zelfs ruimhartiger dan de wet'. Hij wijst in zijn brief op artikel 16 van de richtlijn depositogarantiestelsel, die spaarders het recht geeft om spaartegoeden boven de €100.000 zonder opnamekosten op te nemen.

‘Daarnaast is Nationale-Nederlanden Bank bereid de door de klant gemaakte advies- of distributiekosten te vergoeden als de klant zijn/haar spaargeld vanwege de fusie spreidt. Of de klant van dit recht gebruik maakt is zijn of haar eigen keuze.’

Geen zorgen over deadline

Klanten hebben hiervoor tot donderdag 1 maart 2018 de tijd. De meeste gedupeerde spaarders hoeven zich over deze ‘deadline’ overigens niet druk te maken. Bij NN betaal je namelijk alleen een boete bij vervroegde opname als de rente op een deposito voor de resterende looptijd hóger is dan de rente die je nu ontvangt. Als gevolg van de al jaren dalende depositorente is zo’n situatie bijna onmogelijk.

Rekenvoorbeeld opnameboete Nationale-Nederlanden Bank Bij vervroegde opname van een SpaarDeposito bereken je de boete (of opnamekosten) bij NN Bank als volgt: Je neemt het aantal jaren (naar boven afgerond) waarmee je het SpaarDeposito te vroeg beëindigt. Dit getal noemen we A. Kijk vervolgens welk rentepercentage je nu krijgt op een SpaarDeposito met looptijd A. Van dit percentage trek je het rentepercentage van je eigen SpaarDeposito af. Dit vermenigvuldig je met de inleg en de uitkomst dáárvan vermenigvuldig je met A. Maar: als de uitkomst van deze berekening negatief is, dan worden geen opnamekosten in rekening gebracht. Voorbeeld Kris heeft in de zomer van 2012 een SpaarDeposito van €40.000 afgesloten, met een looptijd van 10 jaar en een rentepercentage van 3,9%. Vanwege de fusie met Delta Lloyd zet hij dit deposito op 23 februari 2018 (na 5 jaar en 200 dagen) stop. Hierdoor mist Kris 4 jaar en 165 dagen (1625 dagen, afgerond 5 jaar). Op een SpaarDeposito voor 5 jaar vergoedt NN Bank eind februari 2018 0,65% rente. Het sommetje ziet er dan als volgt uit: (0,65% - 3,9%) x €40.000 x (1625/365) = - €5787,67. Aangezien dit bedrag negatief is, hoeft Kris in deze situatie géén boete te betalen.

Lees ook: