Nationale-Nederlanden weigert spaarders te compenseren

Per 1 januari worden de banken samengevoegd, met nog maar 1 vergunning van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Spaartegoeden bij de 3 banken opgeteld vallen daardoor nog maar tot €100.000 onder de bescherming van het depositogarantiestelsel

Depositospaarders lopen rente mis

Dat is met name vervelend voor spaarders die bij de banken opgeteld meer dan een ton op deposito’s hebben staan. Om hen tegemoet te komen, mogen zij het overschot zonder boete vroegtijdig opnemen. Zij lopen echter ook rente mis, aangezien de spaarrentes inmiddels (veel) lager zijn dan toen zij het geld vastzetten op hun deposito’s.

Consumentenbond wil compensatie

De Consumentenbond vindt dat spaarders die op deze manier worden gedupeerd door de ‘krachtenbundeling’ van NN en Delta Lloyd wél moeten worden gecompenseerd. De Consumentenbond wijst erop dat de Volksbank spaarders die rente misliepen door het samengaan van alle dochterbanken vorig jaar netjes compenseerde.

Reactie Nationale-Nederlanden

Naar aanleiding van de oproep van de Consumentenbond laat Nationale-Nederlanden het volgende weten:

De Europese regelgever heeft beoogd dat klanten na een fusie tussen banken niet geconfronteerd mogen worden met een situatie die nadelig is voor de klant.

Als gevolg van een fusie blijft er maar één vergunninghoudende bank over en dus ook maar één keer dekking onder het depositogarantiestelsel.

Om vermogende klanten (meer dan €100.000) te helpen, is daarom het volgende bepaald: bedragen die na de fusie niet meer gedekt worden, mogen worden opgenomen om weer te kunnen spreiden.

NN Bank is en blijft na de fusie een solide bank. Naast soliditeit biedt NN Bank ook al jaren goede voorwaarden en rentes.

Het is een afweging voor de klant of hij/zij het nodig acht om spaargelden te spreiden na de fusie.

Veel van onze klanten hebben vrij opneembare rekeningen en kunnen altijd andere keuzes maken.

Voor klanten die hun geld (deels) niet vrij opneembaar hebben weggezet, geldt dat zij vanwege de fusie tussen Delta Lloyd Bank en NN Bank hun spaargeld zonder opnamekosten kunnen opnemen. Ook voor hen bestaat nu 3 maanden de mogelijkheid om hun geld te spreiden.

Wij hanteren daarbij zonder enige reserve de spelregels die de regelgever en toezichthouder van ons verwachten.

In voorkomende gevallen dat de klant daadwerkelijk zijn spaargelden heeft gespreid na de fusie, en de klant heeft daarvoor advieskosten gemaakt, zal NN passend en coulant omgaan met het verzoek tot vergoeding van deze kosten.

Niet mee eens

Kortom: Nationale-Nederlanden Bank vergoedt wel eventuele advieskosten voor gedupeerde spaarders, maar geen gemiste rente-inkomsten. De Consumentenbond is het hier vanzelfsprekend niet mee en beraadt zich op actie richting NN.