icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Spaarders ZwitserlevenBank naar SNS

Nieuws
|
Spaarders bij de ZwitserlevenBank verhuizen binnenkort naar SNS. Hun rekeningen worden dan omgezet in een spaarrekening van SNS, één van de merken die de Volksbank voert. Het rekeningnummer en het rentepercentage blijven gelijk.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:19 januari 2017

de volksbank

De overgang staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar. Voor de bescherming onder het depositogarantiestelsel heeft dit geen gevolgen. De spaartegoeden bij ZwitserlevenBank en SNS vielen – net als die bij ASN Bank, BLG Wonen en de RegioBank, sinds 1 januari 2017 al onder 1 bankvergunning; die van de Volksbank NV.

De producten van ZwitserlevenBank - Internetsparen, Maandsparen en Depositosparen – verdwijnen na de overgang uit onze online Spaarrentevergelijker.

Vervelende consequentie

Voor ZwitserlevenBank-klanten die Maandsparen, heeft de overgang wel een vervelende consequentie. Voor hen gaat het maximale bedrag dat ze maandelijks via automatische incasso kunnen sparen van €1000 naar €500. Dit is - en blijft - het maximale incassobedrag voor SNS MaxiSparen.

Volgens een woordvoerder van de Volksbank raakt dit enkele honderden spaarders.

Bron: de Volksbank/Consumentenbond

Lees ook:

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Nieuw & interessant

Lees meer artikelen