Spaarders ZwitserlevenBank naar SNS

De overgang staat gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar. Voor de bescherming onder het depositogarantiestelsel heeft dit geen gevolgen. De spaartegoeden bij ZwitserlevenBank en SNS vielen – net als die bij ASN Bank, BLG Wonen en de RegioBank, sinds 1 januari 2017 al onder 1 bankvergunning; die van de Volksbank NV.

De producten van ZwitserlevenBank - Internetsparen, Maandsparen en Depositosparen – verdwijnen na de overgang uit onze online Spaarrentevergelijker.

Vervelende consequentie

Voor ZwitserlevenBank-klanten die Maandsparen, heeft de overgang wel een vervelende consequentie. Voor hen gaat het maximale bedrag dat ze maandelijks via automatische incasso kunnen sparen van €1000 naar €500. Dit is - en blijft - het maximale incassobedrag voor SNS MaxiSparen.

Volgens een woordvoerder van de Volksbank raakt dit enkele honderden spaarders.

Bron: de Volksbank/Consumentenbond

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